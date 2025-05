Annabelle saiu da caixa? Entenda boato sobre desaparecimento da boneca que inspirou filme de terror

Um dos itens mais assustadores do universo cinematográfico do terror voltou a chamar atenção nas redes sociais nos últimos dias. Rumores de que a boneca Annabelle, que inspirou a franquia "Invocação do Mal", teria desaparecido enquanto viajava pelos Estados Unidos voltaram a circular, alimentando teorias conspiratórias e pânico entre fãs do sobrenatural.

A suposta "fuga" da boneca ocorreu durante a turnê Devils on the Run Tour, promovida pela New England Society for Psychic Research (NESPR), organização criada por Ed e Lorraine Warren — os famosos investigadores paranormais que ficaram conhecidos mundialmente por casos que inspiraram os filmes Invocação do Mal (2013), Annabelle (2014), Annabelle 2: A Criação do Mal (2017), Annabelle 3: De Volta Para Casa (2019) e Invocação do Mal 2 (2016). Visitantes relataram que não encontraram a boneca durante uma parada da exposição em Nova Orleans, no estado da Louisiana. O sumiço coincidiu com um incêndio na histórica Nottoway Plantation, uma antiga fazenda escravocrata da região, o que fortaleceu os boatos.

Entretanto, as teorias foram rapidamente desmentidas. Dan Rivera, investigador da NESPR, publicou um vídeo no TikTok no fim de semana mostrando a boneca dentro de seu invólucro no Museu do Oculto dos Warren, em Monroe, Connecticut. Ele confirmou que a peça continua segura no local onde está desde os anos 1970. “Annabelle estará presente na Rock Island Roadhouse Esoteric Expo 2025, no estado de Illinois, em 4 de outubro”, declarou Rivera.

Não é a primeira vez que rumores sobre o desaparecimento da boneca viralizam. Em 2023, outra teoria similar se espalhou e chegou aos assuntos mais comentados da rede social X (antigo Twitter).

Sobre a boneca Annabelle

A boneca original, diferente da versão assustadora feita para o cinema, é uma Raggedy Ann de pano. Ela foi presente de uma mãe para sua filha, Donna, estudante de enfermagem em 1968. Donna e sua colega de quarto alegavam que o brinquedo mudava de lugar sozinho e transmitia uma sensação de estar observando-as. Após contato com os Warren, os investigadores concluíram que a boneca estaria “possuída por uma presença inumana”, ligada ao espírito de uma menina chamada Annabelle Higgins.

Desde então, Annabelle permanece trancada em uma caixa de vidro no museu dos Warren, acompanhada de uma placa com o aviso: “Danger – Do Not Open”. O local abriga mais de 10 mil objetos ligados a investigações paranormais realizadas pelo casal. Ed Warren faleceu em 2006 e Lorraine, em 2019, aos 92 anos. O museu é mantido por familiares e segue atraindo curiosos e fãs do sobrenatural. Apesar das teorias e coincidências, a verdade é que a boneca mais famosa do terror continua no mesmo lugar, atrás do vidro e sob vigilância constante.