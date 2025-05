Japão pode ajudar os EUA a fortalecer cadeias de suprimentos de minerais e chips

O governo japonês deve propor em breve uma cooperação mais estreita com os Estados Unidos para reforçar as cadeias de suprimentos de semicondutores e minerais estratégicos, incluindo terras raras, informou o jornal Yomiuri Shimbun. Segundo fontes do governo, o primeiro-ministro japonês mencionou a proposta ao presidente dos EUA durante uma conversa telefônica de cerca de 25 minutos na quinta-feira (29).

A iniciativa visa fortalecer a parceria Japão-EUA em segurança econômica, com foco na influência da China, além de avançar nas negociações sobre tarifas comerciais.

Em rodadas anteriores, o Japão sugeriu medidas para reduzir o déficit comercial dos EUA, como o aumento das importações agrícolas norte-americanas e a eliminação de barreiras não tarifárias que dificultam a exportação de automóveis americanos.

Agora, o Japão pretende propor cooperação nos setores de terras raras, minerais estratégicos, semicondutores e construção naval, temas que devem ser debatidos pelo gabinete nas próximas semanas.

Fontes informaram que o país considera oferecer apoio técnico para o processamento e refino desses minerais, inclusive por meio de parcerias com terceiros países que tenham expertise e custos laborais mais baixos.

O presidente dos EUA busca o retorno da produção de semicondutores ao país, e o Japão avalia apoiar esse movimento, por exemplo, fornecendo equipamentos para fabricação de chips. O aumento da capacidade produtiva americana e das exportações ao Japão pode ajudar a reduzir o déficit comercial dos EUA.

Fonte: Dow Jones Newswires.