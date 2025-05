Ataque com míssil russo mata criança e fere outra na Ucrânia, diz autoridade ucraniana

Um míssil russo atingiu uma região da linha de frente na Ucrânia neste sábado, 31, matando uma criança e ferindo outra, segundo informações de uma autoridade ucraniana.

Ainda há incerteza sobre se diplomatas de Kiev participarão de uma nova rodada de negociações de paz proposta por Moscou para o início da próxima semana, em Istambul, Turquia.

Tropas russas lançaram cerca de 109 drones e cinco mísseis contra a Ucrânia durante a noite e ao longo do sábado, informou a Força Aérea ucraniana. Três desses mísseis e 42 drones foram destruídos pelas defesas aéreas, enquanto outros 30 drones não atingiram seus alvos e não causaram danos, segundo o comunicado.

Uma menina de 9 anos foi morta em um ataque à vila de Dolynka, na linha de frente da região de Zaporizhzhia, e uma adolescente de 16 anos ficou ferida, informou o governador de Zaporizhzhia, Ivan Fedorov.

"Uma casa foi destruída. A onda de choque da explosão também danificou várias outras casas, carros e construções auxiliares," escreveu Fedorov no Telegram.

Moscou, por sua vez, não comentou o ataque.

Enquanto isso, 14 pessoas ficaram feridas após drones ucranianos atingirem edifícios residenciais neste sábado na cidade russa de Rylsk e na vila de Artakovo, na região de Kursk, oeste da Rússia, segundo o governador interino, Alexander Khinshtein.

Quatro crianças estão entre os feridos nos dois ataques, que também provocaram diversos incêndios, informou Khinshtein.

Na sexta-feira, Andrii Yermak, um dos principais assessores do presidente ucraniano, disse que Kyiv está pronta para retomar negociações diretas de paz com a Rússia em Istambul na segunda-feira. No entanto, segundo ele, o Kremlin precisa apresentar o memorando prometido com sua posição sobre o fim da guerra, que já dura mais de três anos, antes de as duas delegações se reunirem para negociar.

Em declaração feita na noite de sexta-feira, o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, afirmou que a Rússia está "minando a diplomacia" ao reter o documento.

"Por alguma razão, os russos estão ocultando esse documento. Essa é uma postura absolutamente bizarra. Não há clareza sobre o formato," escreveu Zelenskyy no Telegram.

Moscou havia afirmado anteriormente que entregaria o memorando durante as negociações.