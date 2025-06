Mais de 25 mil pessoas são retiradas de áreas atingidas por incêndios florestais no Canadá

Mais de 25 mil pessoas foram retiradas de províncias canadenses atingidas por incêndios florestais, que continuavam ativos neste domingo, 1, afetando a qualidade do ar em partes do Canadá e dos Estados Unidos.

A maior parte das pessoas foi retirada da província de Manitoba, região central do Canadá, que declarou estado de emergência na semana passada. As autoridades afirmam que o número de pessoas forçadas a sair de casa pode aumentar.

Os bombeiros enfrentam dificuldades para conter o fogo. Aeronaves lançadoras de água ficaram temporariamente impedidas de operar devido à fumaça densa e à presença de drones.

A fumaça do incêndios piorou a qualidade do ar e reduziu a visibilidade no Canadá e em alguns estados americanos na fronteira.

"Conforme os níveis de fumaça aumentam, os riscos à saúde também aumentam", alertou a Agência de Segurança Pública de Saskatchewan, província onde cerca de 8 mil pessoas foram realocadas.

O premiê de Saskatchewan, Scott Moe, disse que o clima quente e seco permitiu que os incêndios crescessem. Ele afirmou ainda que os recursos para combater o fogo e dar apoio às pessoas atingidas estão no limite.

"Os próximos quatro a sete dias são absolutamente críticos até que vejamos uma mudança no padrão climático e, idealmente, uma chuva forte no norte", disse Moe em entrevista coletiva no sábado.

O incêndio começou há uma semana perto de Creighton, em Saskatchewan, e rapidamente se espalhou para Manitoba.

Por toda província de Manitoba, alojamentos foram abertos para receber as pessoas que precisaram deixar suas casas. Um deles, em Winkler, fica a apenas 20 quilômetros da fronteira com os EUA. Com hotéis lotados, a cidade abriu prédios públicos para receber os desalojados.

"É muito triste ver nossas crianças dormindo no chão. As pessoas estão sentadas, esperando nos corredores, esperando do lado de fora, e agora o que precisamos é de união. As pessoas estão cansadas", disse Kyra Wilson da Assembleia dos Chefes de Manitoba, que representa os povos nativos.

A temporada de incêndios florestais no Canadá vai de maio a setembro. A pior temporada da história foi em 2023, quando a fumaça perigosa tomou grande parte da América do Norte durante meses.

Fumaça atinge os EUA

O Serviço Florestal do Departamento de Agricultura dos EUA enviou um avião-tanque para Alberta e anunciou que enviará 150 bombeiros e equipamentos para o Canadá.

Nos EUA, a qualidade do ar atingiu níveis "prejudiciais à saúde" neste domingo em Dakota do Norte e em pequenas regiões de Montana, Minnesota e Dakota do Sul, segundo o site AirNow da Agência de Proteção Ambiental dos EUA.

"Devemos esperar pelo menos mais algumas ondas de fumaça vinda do Canadá ao longo da próxima semana", disse Bryan Jackson, meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA.

Em outro ponto, um incêndio no estado americano de Idaho queimou pelo menos 40 hectares até domingo, levando ao fechamento de estradas, segundo o Departamento de Terras de Idaho.