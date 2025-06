Juíza suspende parte do decreto de Milei que limita direito de greve na Argentina

Em um revés para o presidente argentino, Javier Milei, uma juíza suspendeu provisoriamente nesta segunda-feira, 2, os efeitos de dois artigos de um decreto presidencial que a principal confederação sindical alegou limitar o direito de greve.

Os artigos assinados por Milei em maio obrigam 75% dos serviços considerados essenciais e 50% dos chamados serviços transcendentais a funcionarem durante as disputas coletivas de trabalho.

A juíza Moira Fullana, do tribunal do trabalho, atendeu a um pedido da Confederação Geral do Trabalho (CGT), que alegou que os artigos são inconstitucionais e violam o princípio republicano da divisão de poderes e o direito à liberdade de associação, concedendo uma liminar provisória e suspendendo sua aplicação.

