VÍDEO: coreano prepara almoço brasileiro para a família com churrasco e samba em casa

Um almoço tipicamente brasileiro, com direito a churrasco no espeto, pão de queijo, refrigerante de guaraná e até dançarinas de samba, chamou atenção nesta terça-feira (3), graças ao criador de conteúdo coreano Daniel, mais conhecido no Instagram como POV Husband.

Daniel conquistou mais de 2,7 milhões de seguidores com seus vídeos em que transforma sua casa em um verdadeiro restaurante para agradar a esposa e a família. "Não sou chef. Apenas um marido que gosta de cozinhar", diz sua descrição nas redes. E foi com esse espírito que ele preparou um especial temático do Brasil que encantou seguidores, especialmente brasileiros.

No vídeo publicado, Daniel monta um rodízio brasileiro completo. Ele aparece assando cortes de carne no espeto, servindo diretamente nas mesas, imitando o estilo dos tradicionais restaurantes de churrasco do Brasil, e surpreende a família com uma decoração temática, além de dançarinas com fantasias de carnaval.

"Quando a esposa e as mães pedem seu churrasco brasileiro exclusivo", diz a legenda do vídeo. Ao final, em tom bem-humorado, o coreano ainda apresenta uma "conta" fictícia aos familiares, como se estivessem realmente em um restaurante.

Nos comentários, internautas brasileiros elogiaram a produção: "Como brasileiro, estou impressionado e orgulhoso!", disse um seguidor. "Este é o melhor até agora 😂", afirmou outro.

Apesar de Daniel ser coreano, país conhecido por seu próprio estilo de churrasco, o gogi-gui, no qual a carne é grelhada diretamente na mesa, ele mostrou que entende bem da cultura brasileira.