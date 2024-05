Bebê japonês viraliza ao provar açaí com peixe frito pela primeira vez; VÍDEO

A visita de Rioto, um garotinho japonês de apenas 1 ano e 9 meses, ao Pará tem conquistado corações e feito sucesso nas redes sociais. Filho de mãe paraense e pai japonês, o pequeno está visitando o Brasil pela primeira vez e já se apaixonou pela cultura e culinária paraense. Vídeos de Rioto experimentando açaí com peixe frito, prato típico da região, viralizaram nas redes sociais e já somam mais de 1 milhão de visualizações no TikTok.

Nas imagens, Rioto aparece se deliciando com o açaí, experimentando o peixe frito com farinha de tapioca e até mesmo se aventurando em um igarapé. Em outros vídeos, ele se diverte com a família, dança ao som de Joelma e se adapta ao fuso horário brasileiro.

Uma mistura de culturas

A mãe de Rioto, Sakura Hirase, de 24 anos, é paraense e mora no Japão com o marido. Em entrevista ao OLiberal, ela contou sobre as experiências do filho em terras brasileiras.

"No Japão, nós temos uma vida totalmente diferente e eu sempre quero que ele [Rioto] tenha contato com a nossa cultura paraense", disse Sakura.

Natural de Santa Isabel, no interior do Pará, Sakura se mudou para o Japão aos 11 anos para estudar. Depois de mais de uma década, esta é a primeira vez que ela volta ao Brasil. "Estamos amando a visita e eu continuo com o meu sotaque paraense, não tem como perder", brincou. Os vídeos de Rioto foram postados por Gabrielly Stephanny, amiga de infância de Sakura, e têm conquistado a simpatia de internautas paraenses.

A experiência de Rioto no Pará é um exemplo da rica mistura cultural que existe no Estado. O Pará tem uma grande comunidade japonesa, com cerca de 40 mil pessoas e descendentes, e as trocas culturais entre os dois países são constantes na região. Sakura conta que está sempre ensinando Rioto sobre o Brasil, inclusive a falar português. "O Rioto só entendia japonês, mas já está aprendendo algumas palavras como 'bom dia', 'oi', 'tudo bem' e 'alô'. Tudo isso ele já fala", contou.

Descobrindo novos sabores

Em um dos vídeos mais populares, Rioto aparece experimentando açaí com peixe frito pela primeira vez. No entanto, ao ser questionada sobre a comida favorita do filho até agora, a resposta surpreendeu: "Ele gosta muito de pão careca [risos]", contou a mãe.

"No Japão ele gosta de churrasco, mas foi a primeira vez que ele comeu peixe frito e amou. Aquele [peixe frito que aparece no vídeo] estava quente e, mesmo assim, ele adorou e não queria largar", completou. Ela acrescentou que o filho também adorou frango assado e farofa, e está apaixonado por água de coco.

Rioto tomando água de coco, comendo peixe frito com açaí e provando 'chips' de banana. (Foto: Arquivo Pessoal)

Explorando as belezas do Pará

Além de se deliciar com a culinária local, Rioto também teve a oportunidade de conhecer algumas das belezas naturais do Pará. Em um vídeo, ele aparece em uma canoa no igarapé de Santa Isabel. Mas a praia também conquistou o coração do pequeno. A família, que mora em Ibaraki, no Japão, também conheceu o município de Mosqueiro.

"Fomos para Mosqueiro e ele amou as ondinhas da praia", contou Sakura, que destacou ter sido a primeira vez do filho dentro da água da praia. "Já havíamos ido a praias no Japão, mas não entramos. Então, essa foi a primeira vez que ele entrou e adorou, né? Até porque a água não é salgada", explicou.

Sakura e Rioto visitaram as praias de Mosqueiro. (Foto: Arquivo Pessoal)

Mãe e filho já têm data marcada para voltar ao Japão, mas até lá, continuam aproveitando cada momento no Pará. "Estou aproveitando com a minha família. A passagem já está marcada e já está todo mundo triste com a nossa partida, mas, na primeira oportunidade, pretendemos voltar", finalizou Sakura.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em OLiberal.com)