VÍDEO: Casimiro reage ao Ver-o-Peso e se impressiona com costumes paraenses: 'Parece a Austrália!'

O streamer Casimiro Miguel se rendeu aos encantos da culinária e cultura paraense em seu último conteúdo no canal de cortes do YouTube. Reagindo a um vídeo do canal Mundo Sem Fim, do casal de viajantes Renan e Michele, Cazé acompanhou um tour pelo Mercado do Ver-o-Peso, em Belém, e se impressionou com a grandiosidade da feira, a diversidade de produtos e os costumes da região.

Logo no início, Casimiro se espantou com a movimentação matinal na maior feira a céu aberto da América Latina para receber os produtos frescos das ilhas, como peixe e açaí. Ao presenciar o costume local de consumir açaí no almoço com acompanhamentos salgados, ele se identificou: "Eu estou mais próximo do açaí 'salgado' do que o 'doce'", revelou, confessando que nunca experimentou a iguaria antes, mas que se animou a provar na versão paraense. "Eu nunca comi açaí na minha vida, porque na minha cabeça é equivalente ao sorvete, e eu gosto muito de sorvete. Então, tô mais próximo de provar um açaí salgado", disse.

A cachaça de jambu também rendeu comentários divertidos de Casimiro. "É aquela que a boca fica dormente? Deve dar um medo do car*lho, porque eu sempre acho que tô morrendo. Se eu tomo uma p*rra dessa, já acho que tô tendo um derrame", brincou o streamer.

A diversidade de castanhas e o processo de preparo do tucupí, feito com ingredientes que exigem cuidado por serem potencialmente tóxicos, também chamaram a atenção de Cazé. "Isso é muito doido, esses preparos que tu tem que ferver e fazer vários processos, porque é venenoso. Eu fico maluco pensando em como que a primeira pessoa que fez pensou 'eu vou ferver agora pra ver se eu não vou morrer'", questionou, intrigado com a culinária regional.

Ao saber da maniva, derivada da "mandioca brava" e também com propriedades tóxicas, Casimiro fez uma brincadeira: "Tudo é venenoso, car*lho! Parece que tu tá na Austrália", comparando a culinária paraense à exótica fauna australiana.

Por fim, Casimiro aproveitou a oportunidade para fazer uma crítica ao costume de consumir açaí com muitos doces no sul e sudeste do Brasil. "Tem gente que come com doce de leite, cocada, Nutella, leite ninho, mel, a p*rra toda em cima, pipoca, granola, granulado. Tu não gosta do açaí, tu gosta dos toppings [acompanhamentos]. Perto de casa vendia açaí que o cara botava até abóbora", revelou, defendendo a experiência paraense.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)