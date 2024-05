VÍDEO: lanchonete do Rio de Janeiro combina açaí com suco de laranja e revolta paraenses

Uma lanchonete do Rio de Janeiro dividiu opiniões nas redes sociais ao divulgar um vídeo mostrando a mistura de açaí com suco de laranja. A combinação inusitada, que viralizou, causou polêmica entre os internautas, especialmente entre paraenses, que defendem a tradição de consumir açaí em tigelas, com farinha de mandioca e acompanhamentos salgados.

Diferente do consumo tradicional na região Norte, o vídeo viralizado mostra uma garrafa de suco de laranja natural com polpa de açaí batida dentro, prometendo ser o "melhor suco para tomar no calor". A publicação recebeu diversos elogios, com internautas defendendo a combinação como "o único jeito certo de tomar suco de açaí".

Enquanto muitos elogiaram o suco, os paraenses não ficaram nada satisfeitos e demonstraram revolta nos comentários. "Vocês fazem de tudo pra mascarar o gosto ruim das misturas doida que fazem no açaí que chega pra região de vocês né? Porque o açaí natural do norte não precisa dessas misturadas toda não", comentou uma internauta. "Primeiro que isso nem é 'açaí' e sim água misturada com emulsificante e resto de polpa. Nada contra a forma como vocês consomem, mas isso me deu um nó no estômago", disse outro.

Outros até brincaram que a combinação "mataria toda a população do estado do Pará".

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)