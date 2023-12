Jovem gera polêmica ao comparar açaí do Pará com açaí consumido no Rio Grande do Sul: 'inusitado'

O vídeo de uma jovem do Rio Grande do Sul comparando o açaí paraense com o açaí vendido no estado sulista gerou polêmica nas redes sociais. A jovem, que aparentemente vende a iguaria, mostrou como costuma montar um copo de açaí que seria “típico” na região e ainda afirmou que o açaí do Pará seria “inusitado”.

A postagem compartilhada nas redes sociais teve grande repercussão devido às falas da vendedora. Ela diz que o açaí consumido no estado do Sul do Brasil, com complementos doces e ingredientes como chocolate e outras frutas, também seria a escolha em várias outras cidades e locais no mundo. Antes de começar a montagem, a jovem ainda diz que vai mostrar como fazem o ‘açaí de verdade’ no local.

Além disso, a vendedora revela o valor do copo do açaí que ela comercializa com todos os ingredientes. “Se eu fosse vender esse opo, com 700 ml de açaí sairia por R$ 54 a unidade. Lembrando que é 700 ml e cheio de complemento”, diz. No final, ela ainda questiona as pessoas que irão ver o vídeo: ‘agora me digam se vocês são do time do nosso açaí ou do time do açaí do Pará, com peixe?!”.