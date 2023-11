Gusttavo Lima surpreende fãs ao levar litro de açaí ao palco em show no Mangueirão

Gusttavo Lima proporcionou aos fãs um momento inusitado e descontraído ao surgir no palco segurando um litro de açaí, durante o show “Buteco Belém”, realizado no último sábado (18), no Mangueirão. O evento fechou a temporada de apresentações que passou por todo o Brasil.

Durante a canção “A Dor Desse Amor”, o artista fez uma pausa e, com um sorriso no rosto, exibiu o fruto ensacado para a plateia, e questionou na legenda de forma descontraída: “Vai um açaí!?”. A surpresa não parou por aí. Em um gesto espontâneo e cheio de humor, Gusttavo Lima ofereceu o açaí diretamente na boca de um membro de sua banda, arrancando risos e aplausos da plateia.

O momento singular foi registrado em vídeo e compartilhado nos Stories do cantor sertanejo. O conteúdo viralizou nas redes sociais, gerando comentários sobre a atitude do artista. “E ainda pediu a farinha”, escreveu uma internauta. “Açaí misturado com cachaça”, disse a outra aos risos.