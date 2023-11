Conheça Bruno e Denner, atração musical do “Buteco Belém”

O Buteco Belém - a Despedida, um dos festivais sertanejos mais conhecidos do Brasil, desembarca em Belém no próximo sábado, 18 de novembro, no Novo Mangueirão, trazendo Gusttavo Lima como atração principal e diversos shows bastante esperados pelo público paraense. Um desses shows é da dupla Bruno e Denner, dupla sertaneja que é considerada “afilhada do Embaixador” e se apresenta pela primeira vez na Capital. O Festival é uma realização da Bis Entretenimento e os ingressos podem ser adquiridos no Balada App.

A dupla se conheceu fazendo o que mais ama: compor e cantar. Logo, se tornaram grand

es amigos. A parceria musical surgiu durante um jantar entre amigos, na casa de Gusttavo Lima, tio de Bruno. Ao ouvi-los cantando juntos, Gusttavo enxergou o potencial dos dois na música sertaneja e sugeriu a formação da dupla. Incentivados pelo “padrinho”, os meninos decidiram apostar no sonho e seguir a carreira profissional.

Bruno, nascido em Presidente Olegário (MG), começou a carreira aos 11 anos e se mudou para Goiânia quatro anos depois, onde trabalhou como músico, produtor musical e cantor. Autodidata, o mineiro toca vários instrumentos, como baixo, guitarra, viola, teclado e piano. Durante um ano, foi backing vocal de Gusttavo Lima.

Denner, a primeira voz da dupla, nasceu em Patrocínio (MG) e iniciou a carreira aos 12 anos. Aos 17, o mineiro se mudou para Ponta Grossa (PR), onde, além de cantar, também compunha profissionalmente. Denner é autor de vários sucessos gravados por artistas do cenário sertanejo. Dentre os hits, destacam-se “Milu”, “A Gente Fez Amor”, “Quem Traiu Levou” e “Tudo Que Vai Um Dia Volta”, todas gravadas por Gusttavo Lima; “Bebi Minha Bicicleta”, de Zé Neto e Cristiano; e “Tiro Certo”, de Zé Felipe.

Juntos, já somam mais de 10 milhões de ouvintes mensais nas plataformas digitais de música, além de 5.502.520 visualizações no YouTube e mais de 90 mil inscritos, até novembro de 2023. Os cantores são donos de sucessos como “Bolinha Verde” – com Jonas Esticado -, “Milionário”, “A Conta Não Fecha” e “Vingadora”, que é uma parceria com o artista Gusttavo Lima. Lançaram um projeto ao vivo e, logo depois, o hit “Cavalo de Pau”, que atingiu 90 milhões de visualizações no YouTube e entrou no top 200 do Spotify.

No primeiro semestre de 2023, a dupla colocou no ar o EP “Isso é Bruno & Denner 3”. Sempre trazendo muita personalidade e qualidade musical em seus trabalhos, os sertanejos reúnem nesse trabalho três faixas inéditas: “Me Esquece Primeiro”, “Navalha” e “Me Perdoou Pelada”.

Os ingressos para o “Buteco Belém - A Despedida” estão à venda nos Classificados de O Liberal no Boulevard e Lojas Chillibeans (Pátio Belém, Castanheira, Bosque Grão Pará e Parque Shopping).

Agende-se

Buteco Belém

Atrações: Gusttavo Lima, Bruno e Nenner, Zé Neto & Cristiano e Iguinho e Lulinha

Data: 18 de novembro

Informações: @bisentretenimento