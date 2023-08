Gusttavo Lima traz Buteco Belém para o Novo Mangueirão

Está aberta oficialmente as vendas para o Buteco Belém. O Embaixador Gusttavo Lima tem data para retornar ao Pará, dia 18 de novembro, e ele chega com convidados: Iguinho e Lulinha e Zé Neto e Cristiano.

“Estamos chegando com mais uma edição maravilhosa do nosso Buteco Belém e as expectativas não poderiam ser melhores! Nossa festa será pela primeira vez no Novo Mangueirão e o time de convidados está incrível! Vamos ter a estreia no palco do Buteco dos meus amigos Zé Neto & Cristiano e da dupla Iguinho & Lulinha, que são um fenômeno da vaquejada. Posso adiantar pra vocês que viveremos uma experiência única! Espero por todos vocês no dia 18 de novembro”, disse Gusttavo Lima, convocando o público de Belém.

Ao ser anunciado nas redes sociais da Bis Entretenimento, o público ficou super animado com esse reencontro, já que o evento proporciona um dos melhores momentos com os artistas, principalmente com Gusttavo Lima, que faz desse encontro uma apresentação marcante para o público, embalada pelos seus maiores sucessos.

Quem deseja garantir logo a sua entrada para esse show, duas áreas estão disponíveis: Lounge - Embaixador e Premium. O primeiro, é um espaço temático, na frente do palco, com local totalmente instagramável, área de descanso, bares e praça de alimentação e banheiros exclusivos.

A premium também disponibiliza espaço para assistir aos shows em frente ao palco, área de descanso, bares e praça de alimentação e banheiros exclusivos.

As vendas online são no Baladapp e as presenciais nas lojas dos Classificados de O Liberal no Boulevard e Chillibeans, no Pátio Belém, Castanheira, Bosque Grão Pará e Parque Shopping.

Viviane Campos, fã do cantor, não vê a hora de encontrar Gusttavo Lima: “A minha expectativa é melhor impossível, sei que ele a cada ano surpreende com o Buteco, trazendo novidades e estruturas diferenciadas em seu show, ainda mais esse ano ser no Mangueirão, que ano passado, em seu show Gusttavo In, no estacionamento do mesmo ele mencionou que no ano que vem, que no caso é 2023, queria que o show fosse nele e assim vai ser. Todos os fãs, admiradores e o público em geral, esperam uma noite inesquecível esse ano”, relembra a jovem.

A fã sempre gostou de Gusttavo Lima, mas na pandemia ela se aproximou mais das músicas dele e desde então, tem seguido o cantor. “Já curtia ele como pessoa e suas músicas, mas comecei admirá-lo mais e me tornar super fã dele, acompanhá-lo tudo em suas redes sociais, de fã-clubes e familiares, shows e afins”, pontua.

Como boa seguidora, a bancária consegue destacar alguns momentos especiais que vivenciou com Gusttavo Lima, e o Buteco Belém é um deles. “Em 2021 foi um momento marcante. Não consegui chegar próximo dele, mas o segurança dele, o Paulo, me viu próximo da grade e liberou meu acesso, depois da grade pra ter uma visão melhor do show e mais confortável. Foi um show inesquecível pra mim, o Buteco quem não foi, precisa ir, ele é um grande espetáculo, Gusttavo canta até o amanhecer, cantando grandes sucessos e animando sempre o público”, contou.

“Achei surreal, desde a estrutura até o show todo em si”, acrescenta.

Fã de Gusttavo Lima espera por Buteco Belém. (Arquivo Pessoal)