Futuro profissional de Alane Dias pós BBB 24: ‘Esse sonho já está muito próximo de mim’

Alane Dias se tornou uma das paraenses mais famosas e seguidas do Brasil. Depois que desembarcou em Belém, na última quinta-feira (25), a ex-BBB viveu momentos únicos: passeata no carro do Corpo de Bombeiros, festa no meio da rua e um banquete gastronômico. E quem esteve ao lado dela nesses três dias percebeu o quanto a bailarina era pura gratidão aos seus conterrâneos.

Alane Dias visita a sede do Grupo Liberal (Fotos: Wagner Santana)

O Grupo Liberal acompanhou, desde o desembarque, Alane em Belém. A ex- sister do BBB 24 visitou a sede do grupo e foi recebida com um banquete paraense.

"Antes de me mudar para São Paulo para estudar teatro, no ano passado, perdi alguns seguidores porque eu tinha um conteúdo bastante regional aqui em Belém, indo a Ilha do Combu, almoçar no Ver-o-Peso com frequência, eu realmente tinha uma vida igual de turista. Quando me mudei, perdi alguns seguidores, porque eu não estava mais postando esse dia a dia e provavelmente era o que queriam ver. Fiquei entristecida com isso e passou um tempo fui fazendo um conteúdo mais voltado para explicativo mesmo, sobre o que era o tacacá, o Círio e muitos outros eventos aqui da nossa cultura. Vi que conseguia viver Belém nas minhas redes sociais mesmo não estando aqui, infelizmente. É uma coisa que flui naturalmente! Meu sonho é a minha carreira de atriz, mas eu tenho uma carreira também de influenciadora, agora com proporções bem maiores do que era quando eu morava aqui. Quero influenciar sobre muitas outras causas, como já fazia anteriormente: meio ambiente, beleza natural, maquiagem e também com esse lado mais regional”, explica.

Uma das imagens mais marcantes da Alane no BBB 24 eram as suas maquiagens. Ela passava boa parte do tempo fazendo desenhos artísticos no seu rosto e dos participantes do programa, além disso, ela realizava delineados gráficos com perfeição.

“Eu tenho muita vontade (de ter uma linha de maquiagem), mas não está nos meus planos agora, porque a minha carreira de atriz é a prioridade. Eu tinha muita vontade, quem sabe no futuro, de ter uma marca de delineador. A parte da maquiagem que eu mais gosto é essa, fazer delineador gráfico e coisas artísticas no meu olho. E tudo eu uso delineador, então eu gostaria muito de ter uma marca”, conta.

Antes de entrar no BBB 24, Alane Dias foi contra a “regra” das últimas edições, citando como exemplo a Jade Picon e Rafa Kalimann, que já eram influenciadoras, viraram BBB e depois foram para atuação. A paraense focou no seu sonho de ser atriz e depois de buscar esse espaço dentro do programa global.

“Acho que quando você se propõe a fazer algo artístico, uma novela ou filme, por exemplo, precisa realmente ter estudo para isso. Claro que muitas pessoas têm um dom, mas mesmo assim tem que ser sempre aperfeiçoado, porque existem muitas pessoas que já estão estudando há muito tempo. Então você, saindo do BBB com reconhecimento ou não, é importante ter estudo para realizar uma novela ou filme. Estou muito empolgada, porque vejo que esse sonho já está muito próximo de mim. Faço teatro desde 2018, estou buscando esse sonho há muito tempo”, diz a paraense.

Alane conta que foi para o BBB 24 para ganhar o prêmio, mas também para falar de Belém do Pará e dar visibilidade para a sua carreira como atriz.

“Agora estou focada no audiovisual, eu sempre estive muito nos palcos, também por ser bailarina clássica e por conta do teatro. Tive poucas experiências no audiovisual, é diferente. No teatro é tudo muito grande para a última pessoa da fila ter a mesma sensação da pessoa da primeira fila. E com a câmera é tudo mesmo, no sentido de ser expansivo”, antecipa.

Sobre a apresentação de programa, Alane disse estar aberta aos convites: “Nunca foi uma pretensão. Acho super legal me comunicar, mas tenho escutado muitas pessoas falando sobre isso comigo. Estou super aberta, acho incrível. Sou uma pessoa super focada e quando eu tenho foco não gosto de olhar para o que está do lado. Mas se vier uma oportunidade ou algo do tipo, estou muito aberta”, diz a bailarina.

Quando o assunto foi teste na Globo, Alane desconversa e diz que ainda não pode comentar o tema.