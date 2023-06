Andressa Suita relembra vinho de reconciliação com Gusttavo Lima

Em entrevista para o jornalista Leo Dias, a modelo Andressa Suita contou que enquanto estava separada do marido Gusttavo Lima, em 2020, foi à fazenda do sertanejo e pegou um dos vinhos da adega do cantor. Logo em seguida, a modelo explicou que aquele vinho era um presente caro que ela mesma havia comprado para o marido.

Segundo a modelo, ela pensou em pegar o vinho para beber sozinha. Porém, ao chegar em casa, acabou celebrando a bebida ao lado do marido. Então a bebida serviu como instrumento para a reconciliação dos dois. O casal passou cerca um mês separados durante a pandemia de 2020. Andressa Suita explicou que ambos estavam passando por um período difícil.

“O término aconteceu depois de nós voltarmos de uma viagem maravilhosa. Fiquei sem entender nada. Ele me acordou do nada, de madrugada, mas depois nós vimos que estávamos vivendo um momento de tensão. Depois de um mês do término, a gente já estava saindo de novo”, lembrou.

A volta aconteceu rápido, mas demorou para ser assumida. “A gente voltou em um mês, mas só assumi em janeiro. Queria saber se não seria acordada de madrugada de novo antes, né?”, brincou a modelo.

