Rihanna explica por que ainda não lançou álbum tão esperado

Fãs pedem incessantemente por um álbum novo para Rihanna, porém a diva segue cada vez mais bem-sucedida com sua marca de moda e beleza. Mesmo assm, os fãs da cantoraainda sonham com uma nova obra após oito anos do último lançamento.

Inclusive, essa situação virou meme pelo mundo todo, já que a barbadiana não gosta de receber perguntas sobre a sua carreira como cantoa, mas desta vez, Rihrih explicou por que está demorando tanto.

Rihanna prometeu que sua nova música será “incrível” quando finalmente chegasse. “Tem que ser – essa é a única razão pela qual ainda não foi lançado. Se não estou sentindo isso e não estou sentindo que isso representa a evolução e o tempo que passei longe.... deveria haver uma demonstração de crescimento… Quero brincar com os sons e me divertir com isso e mostrar verdadeiramente onde estou ," explicou, de acordo com o Just Jared.