Megaestrutura espera público do Buteco Belém, no Novo Mangueirão

O Novo Mangueirão se prepara para, no próximo sábado (18), receber a última edição do ano do Festival “Buteco”, turnê do cantor sertanejo Gusttavo Lima, que também conta com outras atrações, como as duplas Zé Neto & Cristiano, Iguinho & Lulinha e Bruno & Denner. Denominado “Buteco Belém - A Despedida”. Os ingressos estão à venda nos Classificados de O Liberal e nas lojas Chillibeans nos shoppings da cidade, além do site baladapp.com.br. Mas se alguém ainda não comprou seu ingresso para este evento, é melhor correr: os ingressos de todos os setores estão prestes a esgotar.

O Festival é uma realização da Bis Entretenimento e promete uma estrutura jamais vista no estádio, reinaugurado em março deste ano, mesmo que já tenha recebido outras atrações nacionais.

“O Embaixador” já esteve em Belém em outras oportunidades. Mas a despedida do Festival Buteco Belém deve ser a mais especial de todas. Para esta visita, a produção do cantor e a Bis prepararam uma tecnologia de palco com mais de 250m² de dimensão e 380m² de LED. De acordo com o produtor Marcos Vaz, que possui mais de 35 anos de trabalho na Bis Entretenimento, os materiais utilizados no Festival são 100% paraenses: “O Gusttavo vai trazer 54 funcionários da Balada, que é a produtora dele, além da iluminação de palco. Mas a montagem de tudo o que o fã vai ver no show foi feita por nós, aqui de Belém, e não deve nada a nenhuma outra estrutura no mundo”.

O maior estádio do norte está sendo padronizado para o Buteco desde a semana passada, em um trabalho feito com muito capricho pela equipe de produção, que promete surpreender o público: “A novidade é a montagem de dois palcos: um principal, que é imenso e o ‘palco 2’, que vai ser no meio do gramado e que só o Gusttavo Lima vai usar. A ideia é ele atravessar pelo meio do público até chegar no palco 2 e cantar perto de todos, em 360 graus”, completa Marcos. “O Buteco já teve outras edições, mas nenhuma vai ser mais grandiosa como essa. É um show que ninguém nunca viu”.

e como a proposta do evento é sempre inovar, o produtor acrescenta que, para as próximas edições do Festival, coisas ainda maiores estão por vir: “esse é um grande evento para encerrar o ano (do Gusttavo Lima), e para a Bis é sensacional, porque o Gusttavo faz parte do nosso casting exclusivo, e para 2024 a gente espera algo tão grande quanto”, promete Marcos.

“O Embaixador” já visitou o Norte várias vezes em 2023

Após passar por 11 cidades, o Norte do Brasil será presenteado com edições do Buteco em Belém e Manaus, para fechar a temporada 2023 do Festival. Mas Gusttavo Lima é um velho conhecido do público do Norte, e suas apresentações na região sempre deixam lembranças marcantes.

A última vez em que esteve na Região foi na 52ª Expofeira de Macapá, no Parque de Exposições da Fazendinha, em setembro. No show de abertura do evento, o artista ganhou um presente inusitado de um fã: um tucunaré.

O peixe foi entregue de maneira criativa, dentro de um objeto de refrigeração, surpreendendo o cantor no palco. Gusttavo Lima interrompeu o espetáculo para expressar sua surpresa e gratidão pelo gesto inusitado. Com seu característico bom humor, ele brincou com a situação: "Obrigado pelo peixe, este aqui será o nosso almoço de amanhã, ou a nossa janta de hoje."

Ainda em setembro, o Embaixador marcou presença na 41ª edição do Festival do Abacaxi, em Barcarena, ao lado de Xand Avião e Seu Jorge. Juntos, eles fizeram o Ecoparque do Cafezal ferver.

“Afilhados” de Gusttavo Lima e Zé Neto & Cristiano tornam o Festival ainda mais especial

O show já seria inesquecível se Gusttavo Lima fosse a única atração. Mas para tornar tudo ainda melhor, o festival também conta com quatro outros shows de artistas nacionais. Na abertura dos portões, às 20 horas, Enrico DJ recebe o público com música eletrônica. O DJ é sobrinho do Embaixador, assim como Bruno, da dupla sertaneja Bruno & Denner. O jovem conheceu Denner - compositor de sucessos da música sertaneja como “Milu” e “A Gente Fez Amor” - em um jantar na casa de Gusttavo, e assim formaram a dupla revelação no cenário nacional. Em entrevista a O Liberal, a dupla se mostrou animada para se apresentar pela primeira vez na capital paraense: “é sempre uma alegria muito grande pra gente estar no Buteco, poder participar desse evento incrível junto com o Gusttavo. Estamos ansiosos demais!”

Falando em revelação, a dupla Iguinho & Lulinha é outra que estará presente no Festival. Presente no top 100 do Spotify, os sertanejos se apresentam logo antes de Zé Neto & Cristiano. O Marcos Vaz considera que a estrutura das duas duplas é “tão grande quanto a do Gusttavo”.

E por último, o Embaixador entra no palco e, segundo o produtor da Bis, “já perguntou para a produção a que horas o sol nasce, porque ele gosta de terminar o show só quando o dia amanhece”.

Confira a programação do Buteco Belém:

Data: 18 de novembro

20 horas - Abertura dos portões - DJ Enrico

Bruno & Denner

Iguinho & Lulinha

Zé Neto & Cristiano

Gusttavo Lima

Informações: @bisentretenimento