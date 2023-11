‘Será uma despedida especial e histórica’, avisa Gusttavo Lima sobre o ‘Buteco Belém – Despedida’

O Embaixador Gusttavo Lima chega ao Pará, para o Buteco Belém – Despedida. O show de hoje (18) irá fechar a temporada do evento que passou por todo o Brasil. O Embaixador convida Zé Neto e Cristiano, Iguinho e Lulinha, Bruno e Denner e Henrico DJ para fazer o line up no Novo Mangueirão, a partir das 20h.

“Com toda certeza, será uma despedida especial e histórica, como vocês merecem! Desde a primeira edição do Buteco Belém, realizada em 2019, temos vivenciado momentos únicos no nosso festival e desta vez não será diferente! Faremos uma edição maravilhosa, com shows incríveis, uma megaestrutura e contaremos, é claro, com as grandes estrelas do evento que são vocês, os butequeiros do Pará, que nos recebem com uma energia sem igual e são os verdadeiros responsáveis por tudo isso!”, antecipou Gusttavo Lima

Desde os seus primeiros anos de carreira, o Embaixador já vinha ao Pará realizar apresentações. Em 2011, quando ele estourou com seu segundo CD e DVD “Gusttavo Lima e Você”, que tinha o hit “Balada Boa”, ele fez um show lotado no Hangar Centro de Convenções. A produção teve o selo da Bis Entretenimento, que é a mesma do ‘Buteco Belém – Despedida’.

Depois desse encontro, anualmente Gusttavo Lima se apresenta no Pará, em alguns anos ele esteve no Estado mais de uma vez. “O Pará tem uma culinária que me encanta por seus sabores e diversidade. Acredito que minhas lembranças mais inusitadas são de momentos experimentando pratos que, normalmente, a gente só vê por aí. E tem muitos que eu adoro”, pontua.

Para quem não lembra, o cantor recebeu o apelido de Embaixador em 2017, quando ele foi eleito por dois anos seguidos o embaixador da Festa do Peão de Barretos, uma das mais tradicionais do Brasil. No ano seguinte, ele aproveitou o título que recebeu para usar no nome de seu álbum: “Gusttavo Lima – O Embaixador”.

Ele percorreu o Brasil todo com essa turnê e também alguns lugares do mundo.

Gusttavo Lima mostrou ser “gente como a gente” durante as lives que realizava na pandemia. O artista passava horas cantando, mas também interagindo com o público, com a sua esposa Andressa Suita e com quem estava na sua casa, local de onde eram feitas as transmissões.

“Com toda certeza. A experiência das lives foi bastante curiosa. Quando começamos, a intenção era apenas cantar e levar um pouco de alegria e entretenimento pra galera, diante do momento tão difícil que todo mundo no mundo inteiro estava enfrentando por conta da pandemia. Mas, essas transmissões acabaram indo bem além, tiveram um papel social bastante importante e, é claro, acabaram nos aproximando dos fãs de uma forma nunca vista antes. De um lado, nós (artistas), abrimos as nossas casas e de fato acabamos mostrando um lado nosso que o grande público talvez não conhecesse. Já do outro lado da tela, as pessoas abriram suas casas para nos receber”, relembra o Embaixador.

Quem acompanha o cantor ao longo dessa mais de uma década de carreira, sabe o quanto ele evoluiu, não só como artista, mas fisicamente também. Gusttavo Lima construiu um shape e compartilha um pouco sobre sua rotina de treino com os seus mais de 44 milhões de seguidores, só no Instagram. Em outubro deste ano ele resolveu parar de fumar e se dedicar ainda mais a vida saudável, essa decisão também foi para os negócios.

“Estou atuando em algumas áreas diversificadas, entre alimentação saudável a seguros, mas, meu principal negócio sempre foi e será a música. A música é o meu maior empreendimento, é algo que corre em minhas veias, é minha paixão!”, explicou.

Ao longo de 2023, o Embaixador tem trabalhado o projeto “Gusttavo Lima – Paraíso Particular”. A gravação ocorreu em julho, na casa na cidade de Bela Vista de Goiás (GO). Esse álbum marca as comemorações dos seus 15 anos de carreira profissional dele. O projeto conta com 22 faixas inéditas e com um grande time de participações especiais com a presença de Ana Castela, Bruno & Denner, Bruno & Marrone, George Henrique & Rodrigo, Gustavo Mioto, Hugo & Guilherme, Maiara & Maraísa, Mari Fernandez, Matheus & Kauan, Murilo Huff, Simone Mendes e Wesley Safadão.

O artista é um sucesso para além dos palcos, nas mídias ele acumula mais de 20 milhões de seguidores em sua página no Facebook, 20.4 milhões de inscritos em seu canal oficial do YouTube e mais de 14.7 bilhões de visualizações, 15 milhões de seguidores no Twitter, e no TikTok são 5.9 milhões de seguidores, além do Instagram, que foi citado acima.

Mesmo que Gusttavo Lima ainda não tenha subido hoje no palco do Novo Mangueirão, o público já vive a expectativa de ter ele aqui em 2024. “Estamos fechando a agenda para o próximo ano e já pensando em novos projetos e formatos de shows, porque a ideia é sempre trazer novidades aos fãs. Musicalmente falando, ainda tem muita coisa boa do DVD ‘Paraíso Particular’ chegando por aí. Inclusive, acabo de colocar no ar a décima faixa desse álbum, chamada ‘Torce o Olho’, com participação especial dos meus amigos Hugo & Guilherme. Mais um hit que vai agitar a programação da galera neste final de ano e também em 2024!”, disse o Embaixador.

Agenda

Buteco Belém – Despedida

Atrações: Gusttavo Lima, Bruno & Denner, Iguinho & Lulinha, Zé Neto & Cristiano e Henrico DJ

Data: Hoje, 18

Hora: 20h

Local: Novo Mangueirão, Rod. Augusto Montenegro, s/n - Km 03 - Mangueirão, Belém - PA

Informações: @bisentretenimento