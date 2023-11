Dupla Zé Neto e Cristiano apresenta turnê ‘Escolhas’ no Buteco Belém

Zé Neto e Cristiano é uma das duplas mais aguardadas do Buteco Belém - a Despedida, que será neste sábado (18), no Novo Mangueirão, em Belém. Eles chegam com uma novidade: a turnê “Escolhas”.

“A gente sempre gosta de comentar que é uma honra imensa participar do Buteco. Quando fomos convidados para participar da edição de Belém, topamos na hora! A cidade sempre tem uma energia incrível, nos recebe muito bem. Estamos muito ansiosos para retornar a Belém e entregar o nosso melhor. Dessa vez, estamos com muitas novidades do álbum ‘Escolhas’. Muitas músicas novas para apresentar e com certeza vai ser uma festa linda. Aliás, o Buteco é sempre muito bonito, né? Gusttavo entrega tudo em todas as edições. Esperamos fazer uma festa linda juntos”, disse Zé Neto.

Esta é a primeira vez que o show será apresentado no Pará. A turnê faz referência ao EP lançado em fevereiro deste ano, que leva o mesmo nome. Inclusive, com este trabalho Zé Neto & Cristiano realizaram a primeira turnê internacional na Europa, percorrendo cinco países.

O EP bateu o primeiro lugar no Top Álbuns Brasil semanal do Spotify, em outubro, que foi marcado pela liberação completa desse álbum.

Esse novo trabalho marca uma decisão da dupla em gerenciar a sua própria carreira.

“Escolhas” é o quinto álbum da discografia de Zé Neto e Cristiano, ele foi gravado ao vivo em São Paulo, em janeiro de 2023. São 19 faixas, entre elas, inéditas e regravações de sucessos, como ‘Vamo tomar uma’, ‘Ela e el’a e ‘Você beberia ou não beberia’, do EP Chaaama, de 2021. Todo esse repertório foi escolhido durante a pandemia.

Vale lembrar que, em sua trajetória, a dupla acumula parcerias de sucessos com muitos cantores, como: Henrique & Juliano em “Você Não É Ela”, Dilsinho “Mil Motivos”, Matheus Fernandes com “Nem Vá”, Wesley Safadão em “Me Chama Que Eu Paguei”, e também com a saudosa Marília Mendonça nos hits “Bateria Acabou” e “Abaixa o Som”.

“Agradecemos demais o convite para tocar no Buteco, este grande festival que percorre o Brasil inteiro, vai ser a primeira vez que Belém vai nos receber com as músicas do novo projeto, temos muitos sucessos novos para apresentar para vocês, vai ser uma noite linda, estamos com saudades, o Norte nos recebe muito bem sempre, é uma honra poder voltar”, conta Cristiano.

BUTECO BELÉM

O Buteco Belém é a despedida do festival este ano. O Novo Mangueirão vai receber esse evento que tem como embaixador o Gusttavo Lima, além disso, se apresentam ainda: Iguinho & Lulinha, Bruno & Denner e Henrico DJ.

Está é a terceira vez do evento no Pará, ou seja, ele já está no calendário de shows da Bis Entretenimento.

“Atenção galera de Belém, preparem-se para uma saideira inesquecível que ficará para sempre em nossos corações. Espero por todos vocês! Até sábado, BBs!”, convida Gusttavo Lima.