Com presença confirmada no Buteco Belém, Zé Neto & Cristiano celebram nova fase na carreira

O encontro de Zé Neto & Cristiano, ainda na infância, rendeu uma caminhada de sucesso. Em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, a vida uniu os dois e depois de terem seguido caminhos diferentes em suas vidas, em 2011, os amigos se reencontraram e estabeleceram a parceria em busca do mesmo sonho: cantar.

No próximo dia 18 de novembro, a dupla chega em Belém, para participar da terceira edição do maior festival do ritmo do Brasil: o Buteco Belém. Com estrutura gigantescas, o evento que tem como anfitrião Gusttavo Lima, será no Novo Mangueirão, e ainda terá Iguinho e Lulinha.

Os ingressos já estão sendo vendidos no site e aplicativo BaladAPP e de forma física Classificados Liberal no Boulevard (sem taxa de conveniência) e nas lojas Chillibeans, do Pátio Belém, Castanheira, Parque Shopping, Bosque Grão Pará.

“Agradecemos demais o convite para tocar no Buteco, este grande festival que percorre o Brasil inteiro, vai ser a primeira vez que Belém vai nos receber com as músicas do novo projeto, temos muitos sucessos novos para apresentar para vocês, vai ser uma noite linda, estamos com saudades, o Norte nos recebe muito bem sempre, é uma honra poder voltar”, antecipa Cristiano.

O público conheceu “Seu Polícia”, em 2015, e colocou de uma vez por todas, de Zé Neto & Cristiano como referências sertanejas no Brasil. Na ocasião, o projeto “Ao Vivo Em São José do Rio Preto”, lançado pela Som Livre, contou com a participação de grandes nomes do gênero como Henrique & Juliano e Marília Mendonça.

É impossível falar da dupla e não pensar também em "Largado às Traças", "Bebida na Ferida" e "Status que eu não queria". As canções foram lançadas em 2018, quando Zé Neto & Cristiano completavam sete anos de estrada. No mesmo ano, “Largado às Traças”, foi um dos grandes destaques da música, que levou praticamente todas as principais premiações do ano como: “Troféu Domingão - Melhores do Ano 2018” e “Caldeirão de Ouro – Caldeirão do Huck”.

Um ano depois a dupla lançava seu quarto trabalho audiovisual da carreira: “Por Mais Beijos Ao Vivo”, gravado em Belo Horizonte (MG). O repertório foi composto por 25 músicas, sendo 4 regravações – “Ferida Curada”, “Enchendo e Derramando”, “Estado Decadente” e “Long Neck” e 21 inéditas. Em 2020, com este trabalho, Zé Neto & Cristiano foram indicados ao Grammy Latino, na categoria ‘Melhor Álbum de Música Sertaneja’.

Assim como o Embaixador, Zé Neto & Cristiano vêm se mantendo há anos em constantes playlists sertanejas no streaming. E seguindo os passos dele, este ano, a dupla assumiu a própria gestão da carreira e renovaram com a gravadora Som Livre em um contrato histórico para a música sertaneja.

“Nós admiramos muito o Gusttavo, o cara é um fenômeno, o jeito como ele gerencia a carreira é uma inspiração, somos companheiros de estrada de longa data, será um prazer estar no palco do Buteco”, disse Cristiano.

Para celebrar esse momento profissional e inaugurar esta nova fase da carreira, Zé Neto & Cristiano gravaram o quinto DVD da carreira, intitulado “Escolhas” com ingressos esgotados na casa de espetáculos Vibra, em São Paulo.

“Estamos trabalhando na divulgação do EP2 do álbum Escolhas, temos três faixas que entraram no Top 50 do Spotify, mas ainda dá para trabalhar mais (risos), até o final do ano vamos continuar lançando EP do Escolhas. Tem muita moda boa para vir ainda viu, só posso dar isso de spoiler (risos)”, antecipou Cristiano.

“Escolhas” chega com o setlist que tem agradado aos fãs e admiradores da dupla. Lançado em fevereiro de 2023, as seis músicas já somam mais de 223 milhões de streams somente no Spotify. O destaque fica com a faixa “Oi Balde”, que alcançou o Top3 das mais tocadas na mesma plataforma de áudio, e segue dentro da principal playlist da plataforma por mais de cinco meses. Em junho a dupla conseguiu emplacar a segunda faixa do projeto no Top50 da plataforma com “Pátio do Posto”. Além disso, “Um Mês e Pouco” alcançou mais de 4 milhões de visualizações somente no Youtube em menos de uma semana.

“Graças a Deus, temos acertado ultimamente, eu e o Cris ouvimos músicas o tempo todo, selecionamos tudo com muito carinho e cuidado, para o nosso álbum ‘Escolhas’ mesmo, ficamos selecionando durante toda a pandemia e agora estamos tendo um ótimo resultado”, explica Zé Neto.

Esta nova fase foi coroada ainda com uma turnê internacional. Em março deste ano, Zé Neto & Cristiano realizaram a primeira turnê na Europa, que foi adiada devido a pandemia do Covid19. A dupla percorreu cinco países, em Portugal tiveram todas as apresentações esgotadas.

A dupla vem realizando shows por todo o Brasil, com uma presença de palco divertida e animada tocando os sucessos acumulados ao longo desses anos juntos. Em suas trajetórias, Zé Neto & Cristiano acumulam parcerias de sucessos com muitos cantores, alguns exemplos desses são com a dupla Henrique & Juliano em “Você Não É Ela”, Dilsinho “Mil Motivos”, Matheus Fernandes com “Nem Vá”, Wesley Safadão em “Me Chama Que Eu Paguei”, e também com a saudosa Marília Mendonça nos hits “Bateria Acabou” e “Abaixa o Som”.

