Grandes festivais e shows chegam com tudo no segundo semestre em Belém

O segundo de 2023 traz grandes shows e festivais para a capital paraense. Neste ano três grandes festivais já estão com as vendas de ingressos abertas para o segundo semestre com a 18ª edição do tradicional Se Rasgum, que confirmar para esse ano Planet Hemp, o 11º Festival Psica com Odair José, e o Festival de Forró e Piseiro VIIIXE, programa para o estádio do Mangueirão.

O primeiro conjunto de shows é a Noite Paraense no próximo dia 12 de agosto com shows de Markinho Duran, Fruta Quente e Nelsinho Rodrigues, na Barka. Os ingressos estão sendo vendidos nos Classificados de O Liberal no Boulevard Shopping, e nas Lojas Chillibeans, do Pátio Belém, Castanheira, Bosque Grão Pará e Parque Shopping.

Outro festival que promete atrair multidões é o VIIIXE festival de Forró e Piseiro que ocorrerá no estádio do Mangueirão no dia 06 de outubro. Dentre as atrações confirmadas estão João Gomes, Vitor Fernandes, Xand Avião, Tarcísio do Acordeon, Mari Fernandez e Zé Vaqueiro. As vendas já começaram e podem ser feitas nos Classificados de O Liberal do Boulevard Shopping, nas Lojas Chillibeans, do Pátio Belém, Castanheira, Bosque Grão-Pará e Parque Shopping e pelo site brasilticket.com.br.

O 18º Se Rasgum é o próximo festival na capital paraense entre os dias 14 e 18 de novembro. O evento está confirmando suas atrações aos poucos. Até o momento já foram confirmados Planet Hemp, Terno Rei e a parceria entre Keila e Deize Tigrona. O festival pretende trazer neste ano entre 40 e 50 artistas. Três novas atrações devem ser divulgadas na próxima quarta-feira, dia 9 de agosto, e já tem programado a divulgação do headliner do festival, guardada a sete chaves. A expectativa do festival é atingir um público entre 15 a 20 mil pessoas no total.

“O Se Resgum é um festival que luta. São 18 anos de história. Então, a gente sempre se esforça para se renovar. Para fazer alguma coisa nova, não repetir shows, ser algo exclusivo, inédito. Por essas coisas que a gente sempre presa muito. Já colocamos mais de 1.500 artistas no palco em todos esses anos, envolvendo todos os nossos projetos que não são só o festival. Vendemos agora o Se Rasgum como uma plataforma, porque temos além do festival, do palco em si, as conferências, as discussões, os workshops que fazemos em torno da música”, explica. O festival também organizará as tradicionais seletivas para as bandas locais participarem. Os ingressos para o Se Rasgum já estão à venda pelo site ingressolive.com.

Terminando o ano, nos dias 16 e 17 de dezembro, será a vez da 11ª edição do Festival Psica. Seis shows já foram anunciados com Miss Tacacá junto com Mc Pokaroupas, Mu540, La Pupuña, Gang do Eletro e Don L, e Odair José & Azymuth. As atrações reafirmam as marcas do festival, que são a valorização da música nortista e artistas do cenário nacional que representam a diversidade da música periférica e da cena underground. Os ingressos para o 11º Festival Psica já estão à venda no site festivalpsica.byinti.com.

A edição de 2023 terá o retorno das formações clássicas de duas bandas históricas paraenses: Gang do Eletro e La Pupuña. Em celebração aos 10 anos do disco homônimo, a Gang do Eletro reúne novamente Keila Gentil, DJ Waldo Squash, Will Love e Marcos Maderito após hiato de mais de cinco anos.

E para finalizar um dos grandes nomes do brega nacional, o cantor e compositor Odair José, que acumula cinco décadas de carreira, se apresentará também no Psica. Odair José tem grandes hits que influenciaram várias gerações de românticos como “Eu Vou Tirar Você Desse Lugar” e “Que Saudade de Você”.