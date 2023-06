Belém Trap Festival consolida o estilo música em evento exclusivo

Daqui a pouco mais de cinco meses, Tz da Coronel, Poze, Delacruz e L7nnon se apresentam no Belém Trap Festival, da Bis Entretenimento. No dia 16 de dezembro, o evento ocorre no Hangar.

O trap, vertente do rap e do hip hop, vem conquistando fãs pelo Brasil, e em Belém não é diferente. No início desse mês, um festival reuniu durante dois dias artistas do movimento. Os shows tiveram ingressos esgotados.

VEJA MAIS

Poze do Rodo. (Reprodução)

Poze do Rodo era uma dessas atrações. O carioca é pura simpatia, sempre rodeado de fãs, ele faz jus ao sucesso. Com carinho, ele atende o público, posa para fotos e ainda recebe os fãs no camarim.

Presente nesse show, Ana Carolina Rodrigues, já se prepara para esse novo reencontro. “Eu amo as músicas dele, são de superação por tudo que ele já passou, e hoje tá com uma fama enorme. Sempre presto muita atenção nas letras da música, então agora em dezembro dos dois que vem, o Rodo e o L7nnon, eles são os principais”, explicou a fã.

L7nnon (Reprodução / @instagram @l7nnon)

Assim como disse Ana Carolina, L7 também tem uma legião de fãs por onde passa. Ele tem se dedicado agora a uma carreira internacional. O artista foi indicado na categoria de "Melhor Artista Internacional" do prêmio ​Bet Awards, e agora se prepara para estrear seu próprio selo musical, chamado HHR (Hip Hop Rare).

“Também gosto muito das músicas do L7. As letras dele tem um significado muito importante para mim, me faz lembrar de alguma coisa que já vivi. Tem uma que se chama ‘Gratidão’, ela me faz pensar em todo minha vida!”, pontua.

O selo de L7nnon teve sua estreia ao lado do rapper Tokio, eles lançam “Raúl". "HHR é o legado que eu quero deixar na música. Eu quero ver tudo que aconteceu na minha vida acontecer na vida de outras pessoas. Começamos com um time de artistas que eu acredito e respeito muito, mas a ideia é ter mais gente nesse projeto, realizar o sonho de mais gente. Assim como muitos me ajudaram, acredito que posso ajudar outros a trilhar seus caminhos na carreira artística", pontua L7.

Delacruz fala da sua caminhada até o sucesso. (Jamal)

Delacruz também chega com um lançamento nas plataformas digitais. Ao lado do baiano Italo Melo, ele não imaginava o impacto que o vídeo publicado nas plataformas de vídeo poderia causar. Entretanto, o resultado foi tão positivo que quase quatro anos depois, os artistas irão lançar um collab.

“Sou Fã” chegou acompanhada por um clipe no YouTube no canal do selo Nine Four Records.

Quem vai fazer a sua estreia em Belém, é o rapper carioca TZ da Coronel. Após o grande sucesso de seu EP “Gênio” e sua participação no projeto “Poesia Acústica 13”, ele tem trabalhado alguns projetos solos, que incluem o single “Se Você For Embora”, uma composição romântica e sentimental.

TZ da Coronel (Reprodução / Instagram)

TZ da Coronel está em ascensão na cena do trap nacional, fez seu nome estourando os sons “Anota a Placa” e “Trajado de Glock”. Atualmente, o artista acumula quase 1 bilhão de reproduções nas plataformas digitais e faz uma média de 20 shows por mês.

Seu álbum de estreia, “É O Trem!”, de 2022, apresentou sucessos como “Não faz isso comigo não”, “Filho do dono” e “Met Gala!”. Além disso, ele lançou também as faixas “Vizão de Cria 2” com Anezzi, Filipe Ret, Caio Luccas, PJ HOUDINI, MC Maneirinho, Dallass, “Cavalona” do projeto Rimar, com Kawe, MC Maneirinho e Ariel Donato, “Muita Atividade” com Bielzin, Borges e Jess Beat, e “No Love” com Ariel Donato, e compôs o time do “Poesia Acústica 13”, junto com Luisa Sonza, Xamã, Mc Cabelinho, L7nnon, Oruam, Nina do Porte e Chris.

Agende-se

Belém Trap Festival

Atrações: Tz da Coronel, Poze, Delacruz e L7nnon

Data: 16 de dezembro de 2023

Local: Hangar

Informações: @bisentretenimento