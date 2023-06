Belém Trap Festival abre vendas: Tz da Coronel, Poze, Delacruz e L7nnon se apresentam em Belém

Os fãs de trap do Pará vão precisar curtir a ressaca pós Amazon Music Festival com o anúncio do Belém Trap Festival. Os fãs de Tz da Coronel, Poze, Delacruz e L7nnon, tem até às 12h de sábado, 24, para comprar os ingressos em valores promocionais.

A área vip custa R$60,00 e a premium, R$90,00. Desde que a abertura das vendas foi anunciada, hoje 22, a Bis Entretenimento, responsável pelo evento, congelou os valores por 48 horas, para que o público tenha acessos a esses preços promocionais.

VEJA MAIS

O Belém Trap Festival será só no dia 16 de dezembro de 2023, no Hangar, mas desde que foi anunciado nas redes sociais da @bisentretenimento, os fãs do trap estão se mostrando empolgadíssimos com as atrações. Por exemplo, Tz da Coronel foi um dos artistas mais ovacionados pelos internautas.

Pela primeira vez em Belém, Tz da Coronel é cantor, rapper e compositor. Ele vem se destacando na cena do trap nacional, atualmente, o artista já alcançou cerca de 1 bilhão de streams nas plataformas digitais. Ele foi também destaque nas passarelas na 55ª edição da São Paulo Fashion Week. Tz da Coronel desfilou para a marca baiana Dendezeiro, que tinha como tema “Cor de Pele”, e celebrou a diversidade e a representatividade dos diferentes corpos e tons da pele negra.

“É o homem porra”, “mandaram muitoooooo” e ‘é o tz da corooooooooooooo”, foram alguns dos comentários comemorativos dos internautas com o anúncio do Tz da Coronel no set do Belém Trap Festival.

Poze do Rodo já sentiu o gostinho de estar em Belém por diversas vezes, mas cada desembarque na capital paraense é uma surpresa. O artista esteve aqui no início desse mês e literalmente não conseguia andar por onde passava. Poze compartilhou nas suas redes sociais o carinho dos fãs desde a sua chegada.

No aeroporto centenas de fãs esperavam pelo artista, que atendeu a maioria deles com muito carinho. Assim também foi a chegada e saída dele do estacionamento do Mangueirão, onde foi a sua apresentação. Rodeado de fãs, Poze bateu foto com o público e ainda os presenteou com um bônus. Além do seu show no Amazon Music Festival, ele ainda cantou com Cabelinho, uma das atrações do evento.

Delacruz e L7nnon também são super conhecidos do público do Pará. Eles estiveram aqui ano passado, mas em 2023 esta será a primeira apresentação deles em solo belenense. Juntos, só no Instagram, eles somam mais de 15 milhões de seguidores.

Delacruz aposta nos seus grandes sucessos para a apresentação: Cigana, Sunshine, Vício de Amor e Aperta Start. O cantor é um dos integrantes mais famosos do Poesia Acústica, projeto que reúne dezenas de artistas nacionais.

Já L7nnon está em carreira internacional. No início desta semana, ele marcou presença no desfile de primavera-verão da Louis Vuitton, na estreia de Pharrell Williams como diretor criativo no masculino da grife. Para o evento, que faz parte da Semana de Moda Masculina de Paris, ele optou por um look todo all white apenas com detalhes em vermelho.