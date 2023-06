Felipe Ret trouxe mãe para Belém: 'Que emoção estar na minha terra no show do meu filho'; vídeo

Todo show de Felipe Ret em Belém, ele aproveita para se deliciar com o açaí ‘verdadeiro’, e sempre faz questão de compartilhar nas redes sociais dele. Claro, que os paraenses amam essa conexão do cantor com o Pará. Só que dessa vez, Ret foi além.

Nesta sexta-feira, 09, o artista desembarcou em Belém com os pais. Ret se apresentou no Amazon Music Festival, da Bis Entretenimento, e protagonizou um dos momentos mais emocionantes do evento no amanhecer de hoje, 10.

Para quem não sabe, a mãe do cantor é paraense e o sangue nortista do artista vem daí.

O estacionamento do Mangueirão, onde ocorria o show, estava abarrotado de gente, quando Ret chamou a sua mãe Vanda Macedo no palco. “Vou mostrar para vocês porque eu tenho sangue paraense. Dessa vez eu trouxe a minha mãezinha. Muito barulho para a Dona Vanda”, disse o artista. Há mais de cinco anos que ela não visitava a sua terra natal.

Vanda abraçava Ret e chorava bastante. “Te amo muito, tá, mãezinha. Obrigado por tudo. Desculpa qualquer coisa”, dizia o artista abraçando e beijando a sua mãe. “Ela é uma guerreira!”, acrescenta.

“Que emoção estar aqui na minha terra no show do meu filho. Vocês, todos aqui, muito obrigada por tudo. Estou muito feliz”, disse Vanda, muito emocionada.

No camarim, Ret ainda aproveitou a adrenalina dos momentos vividos no palco com a sua mãe. “Foi uma emoção especial. Estava devendo trazer ela há algum tempo. Mas foi legal que ela pegou um show bacana. Foi emocionante, verdadeiro. Foi bem legal. Eu sou muito abraçado aqui em Belém, é sempre maravilhoso. Agora com meus pais aqui, com a minha mãe foi muito mais especial”, disse com exclusividade ao Grupo Liberal.

“Eu tenho sangue paraense. O Pará corre no meu sangue, sem dúvidas”, acrescentou Ret.

Antes disso, o cantor já tinha revelado que tomou açaí com tapioca mais cedo. Durante a tarde de ontem, Ret, seus pais – o pai dele, Ricardo Faria, também está aqui, e amigos aproveitaram para curtir o centro histórico de Belém. Eles optaram pela culinária regional da Casa do Saulo e curtiram o sol da capital paraense.