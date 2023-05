Rapper L7nnon se posiciona sobre rumor de affair com Bruna Marquezine

A atriz Bruna Marquezine estaria vivendo um affair com o rapper L7nnon e ambos se tornaram assunto na web desde ontem, 8. O nome de L7nnon se tornou um dos mais buscados desde a revelação feita. As informações são do colunista Lucas Pasin. No entanto, o rapper brincou com o assunto em seu Instagram oficial. Confira!

Apesar de a equipe de Bruna declarar que não falará da vida pessoal da atriz, o público especula o romance, desde o mês de março, após Marquezine deixar um comentário em um vídeo do cantor.

Segundo o colunista, a atriz e o rapper estariam vivendo um romance discreto. E que Bruna estaria encantada com o fato do rapaz não beber, não fumar e gostar de momentos em família.

Já no Instagram de L7nnon, mesmo sem mencionar diretamente a história que envolve seu nome, ele publicou ontem um story - que até o momento desta publicação - ainda está visível dizendo: "Daqui a pouco eu vou estar casado e com filhos e só eu não vou saber. kkkk. Já que o que importa é o que vai dar o que falar e não o que de fato é verdade", escreveu.

Saiba quem é L7nnon

L7nnon é o nome artístico do rapper Lennon dos Santos Barbosa Frassetti. O cantor nasceu no Realengo, na Zona Oeste do Rio. Completou 29 anos no último dia 30 de março. L7nnon anda de skate e venceu um evento de "melhor manobra" no Dia Mundial do Skate, em 2017, em Barcelona, na Espanha. A música falou mais alto em sua vida e ficou conhecido pelas músicas: "Freio da Brazer", "Perdição", "Ai, Preto" e "Desenrola, Bate, Joga de Ladin", entre outras.