Bruna Marquezine estrela campanha global da Vodka Absolut

A atriz Bruna Marquezine, 27 anos, é a mais nova estrela da campanha global da Vodka Absolut. No Brasil, a campanha estreou ontem, 31. A brasileira está no filme "Blue Beetle" ou "Besouro Azul", com tradução ao português e interpreta a personagem "Penny". As informações são do site UOL.

A cor azul que a acompanhará nas telonas com a previsão de estreia para o dia 17 de agosto deste ano, no Brasil, agora também poderá ser vista pelo mundo todo já que ela é a garota propaganda do famoso destilado azul. A peça publicitária aborda o "mundo de coquetéis" e possui diversidade e particularidades de cada indivíduo.

Cada pessoa representa um drink da marca: Absolut Mule, Espresso Martini, Bloody Mary, Cosmopolitan e Raspberri Collins. O comercial também tem outro brasileiro, o publicitário Rodrigo Saavedra, como diretor. Segundo a empresa, é a maior campanha global de marketing da marca na última década.

A atriz também participou recentemente de uma campanha viral no Instagram da marca Hugo Boss, mostrando fotos da artista criança e adulta com a frase: "bosses aren’t born, they’re made", em tradução "Chefes não nascem, são feitos".

