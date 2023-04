Bruna Marquezine posa ao lado de Zendaya em evento nos Estados Unidos

A atriz Bruna Marquezine participou do Comic Con, nos Estados Unidos, nesta terça-feira (25) e deixou os seguidores eufóricos após postar fotos ao lado da atriz norte-americana Zendaya. Além disso, Zendaya passou a seguir Bruna no instagram.

"I mean... THIS! This was the best part (Eu queria dizer isso! essa foi a melhor parte, em tradução livre)", escreveu Bruna, ao compartilhar o registro nos Stories de seu Instagram.

Usando um terno Marni em veludo molhado, a atriz escolheu uma beleza leve. Bruna também apostou no volume do seu cabelo natural, que é ondulado, para a falar sobre o trabalho.