Bruna Marquezine explica motivo de saída da Globo

Bruna Marquezine disse em entrevista à revista Elle porque rompeu contrato com a Globo, no final de 2020: "Finalizar uma trajetória de tantos anos foi muito delicado, muito sofrido", admitiu. "Sabia que seria arriscado." Ela agora trabalha paraa Netflix.

A publicação teve direito a ensaio fotográfico exclusivo e capa holográfica que fez a artista chorar de emoção. A capa foi feita com tecnologia lenticular que faz com que a atriz apareça com diferentes looks. Marquezine usou a rede social para gravar um vídeo emocionado, aos prantos. "E toda vez que eu olho pra ela (capa) eu choro. Eu fiquei muito emocionada de pegar a revista nas minhas mãos. Está muito linda".

Contrato

O contrato foi firmado em 2003 e encerrado seis meses antes da data de validade. Na ocasião, a Globo divulgou que a decisão foi de comum acordo e que a atriz tinha manifestado interessede estudar dentro e fora do país. Mas à Elle a atriz disse que também houve outro motivo: "Eu estava frustrada havia anos. Entendo o valor cultural gigantesco das novelas pro nosso país, entendo quantas pessoas apreciam e são profundamente tocadas por elas", explicou. "Mas é um formato que fiz a vida inteira e já não aguentava mais", admitiu.

Bruna decidiu finalizar o contrato com a emissora seis meses antes do término para "ter mais liberdade de escolha na carreira", afirmou.

Antes de sair da emissora, Bruna enfrentou uma crise profissional. "Eu não era mais feliz e começava a descontar essa frustração na arte em si. Já estava me questionando se eu era atriz, se era capaz, se queria continuar", desabafou. Mas viu que, na verdade, só não se identificava mais com os trabalhos que vinha fazendo até então.

"Entendi que o problema não era a atuação, era o formato. Eu estava sofrendo e, ao mesmo tempo, queria entregar pra empresa tudo o que ela precisava. Então, pensei em fechar o ciclo", concluiu. O último trabalho da atriz na emissora foi em 2018, quando viveu a vilã Catarina em "Deus Salve o Rei".