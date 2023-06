Namorada de Filipe Ret acompanha cantor em show em Belém em meio a polêmica com influenciadora trans

Felipe Ret trouxe a família para Belém, mas também a namorada. A amazonense Agatha Sá esteve com o cantor e os pais dele aproveitando o início do fim de semana na capital paraense.

O show de Ret ocorreu no fim da madrugada de hoje, 10, no estacionamento do Mangueirão, no Amazon Music Festival, da Bis Entretenimento. Na ocasião, o artista chamou sua mãe, que é paraense, no palco para fazer uma homenagem.

Após a apresentação, Agatha estava com Ret no camarim, junto com a família e amigos dele. O cantor atendeu dezenas de fãs logo que terminou o seu show. Os admiradores formaram filas para bater foto e conversa com o ídolo.

A influenciadora de 23 anos, tem mais de 52 mil seguidores no Instagram. E foi nesta rede que ela publicou a foto de um banho de descarrego paraense, ontem, 09. “Comprei mais cedo, antes de tudo... Meu santo não dorme”, escreveu na imagem.

Em seguida ela compartilhou a foto de uma tigela de açaí com tapioca: “Isso aqui também renova as energias né”.

Logo em seguida, ela mostrou o look que usou no show do artista.

Agatha Sá e Filipe Ret apareceram juntos no fim de maio, ao desembarcarem no Rio de Janeiro. Nas imagens, os dois andam lado a lado, mesmo sem transparecer intimidade entre eles.

Nesta sexta-feira, 09, a influenciadora transexual Sophia Barclay expôs o pedido de Filipe Ret por sexo a três. Na conversa divulgada na web, o cantor teria perguntado se ela está solteira e diz que ele e sua namorada saem com outras pessoas.

Sophia ainda disse que Ret falou em outra conversa, que gostaria que ela penetrasse a própria namorada, além de ter enviado um nude para ela e pedido outro. "Manda foto dele [do pênis] assim. É só pra eu mostrar pra ela. Só quero que coma ela e você goze nela. Mas posso te pegar também", ainda teria enviado o rapper.

Em seguida, Sophia publicou um áudio de Ret dizendo que estaria triste por conta de toda a exposição: “Poxa Sophia, não se resolve assim. Você me expôs. Estou muito chateado com isso, cara”.

