Influencer trans Sophia Barclay expõe proposta de Filipe Ret para sexo a três

A influenciadora transexual Sophia Barclay, de 23 anos, expôs uma proposta do rapper Filipe Ret, de 37 anos de idade, para um sexo a três. Sophia divulgou as mensagens do Whatsapp com o cantor nas redes sociais. Ret teria perguntado se Sophia estava solteira e, quando ela diz que sim, o rapper afirma que ele e sua namorada saem com outras pessoas.

Em uma live no Instagram nesta noite, Sophia disse que não se arrepende de ter exposto as mensagens, mesmo assim, a influenciadora apagou os stories. "Eu coloquei nos stories num piscar de olhos já estava na Gossip do Dia. Eu me arrependi, mas não vou fingir demência que não aconteceu nada, não!", declarou.

Sophia declarou que se arrependeu de ter exposto a conversa, por acabar expondo outras influenciadoras que já aceitaram sair com Filipe Ret. "Acho que já falei demais. Eu vou seguir o acordo que fiz com o Ret, não vou falar mais não", disse.

Sophia disse que não vou teve medo de expor a situação na internet. "Às vezes, sim, gente, porque muitas meninas trans que ficaram com ele podem ter sido expostas. Eu poderia ter falado: 'Olha Filipe, estou chateada com voce em relação a isso, isso e isso'. Quando falei que não queria mandar nudes e não queria me mandasse nudes. A história já passou. Eu e Filipe Ret já conversamos. Eu expus para vocês [seguidores] porque quem é servidor das antigas sabe que eu recebo muitas propostas e fico calada", contou Sophia.

Na conversa, exposta nesta sexta (9), Ret teria dito que gostaria que Sophia penetrasse a própria namorada e teria mandado um nude. Ret ainda teria pedido uma imagem do pênis de Sophia. "Manda foto dele [do pênis] assim. É só pra eu mostrar pra ela. Só quero que coma ela e você goze nela. Mas posso te pegar também", mostram as mensagens.