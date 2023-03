Filipe Ret retira foto de MC Guimê do perfil após cantor ser acusado de assédio no BBB 23

Filipe Ret, que declarava apoio a MC Guimê na edição do BBB deste ano, removeu a foto do cantor de seu perfil no Instagram após o rapper ter assediado Dania Mendez, nova participante do programa. No início do reality show, o rapper chegou a apostar, em um site de jogos, R$ 100 mil na vitória do funkeiro no programa.

Em entrevista recente, Ret justificou o motivo da aposta inusitada. “Foi por causa do coração dele. É um cara que me transmite essa pureza. Ele é o MC típico, representa a gente lá [no Big Brother Brasil]”, disse.

Após a situação envolvendo Guimê e Dania, o rapper apareceu nas redes sociais, mas, ainda não se pronunciou sobre o caso. Antes de entrar no programa, Ret e o funkeiro gravaram juntos a música “Visão de cria 3”, que tem lançamento previsto para o dia 28 de abril, três dias após a final do reality show.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Ádna Figueira)