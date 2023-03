BBB 23: Após MC Guimê assediar Dania Mendez, relembre outros casos de assédio no reality show

A noite da última quarta-feira (15) rendeu na casa do "Big Brother Brasil 23". O assédio apontado pelos internautas de Guimê e Cara de Sapato para a participante mexicana, Dania Mendez, que está fazendo uma espécie de “intercâmbio” do "BBB" com o reality do México "La Casa De Los Famosos", tem repercurtido negativamente nas redes sociais.

Durante a festa, Guimê apalpou o bumbum da latina. Ela percebe o ato e imediatamnte tira a mão do brother do corpo dela. Já prestes a dormir, no quarto, Antônio Cara de Sapato pede um beijo a Dania, a acaricia e deita com ela na cama. Ao receber uma negativa dela, ele força um beijo entre os dois.

Com a repercussão negativa das atitudes, Lexa, esposa de Guimê, se pronunciou sobre o ocorrido.

Relembre outros casos de assédio

Não é a primeira vez que participantes sofrem assédio dentro da "casa mais vigiada do Brasil". Houve, inclusive, uma situação onde o assediador foi expulso do reality.

Petrix

Na vigéssima edição do programa, Petrix dançava com Bianca durante uma das festas, na qual ela estava visivelmente embriagada. Em determinado momento, ele pegou nos seios da influenciadora. Mesmo com pedidos de expulsão do público, o ginasta continuou na competição.

Daniel Echaniz

O caso de assédio que terminou em expulsão aconteceu no "BBB 12" com Daniel Echaniz. Na época, o participante teria feito relação sexual com Monique enquanto ela estava desacordada bêbada.

Vanderson

Um dos casos mais recentes aconteceu no "BBB" de 2019 com o participante Vanderson. Logo que foi anunciado, o acreano recebeu a desclassificação após três boletins de ocorrência por importunação sexual, estupro e violência doméstica, terem vindo a tona. Na época, Vanderson deixou a casa e foi prestar depoimento sobre os casos.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)