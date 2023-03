BBB 23: Após Guimê passar a mão em Dania, Lexa retira hashtag #TeamGuime

MC Guimê, participante do BBB 23, está sendo acusado de assédio após passar a mão na mexicana Dania Mendez durante a sua Festa do Líder, na madrugada desta quinta-feira (16). A esposa do cantor, a cantora e apresentadora Lexa, se manifestou nas redes sociais e retirou de suas postagens a hashtag #TeamGuime.

Lexa declarou que vai se afastar das redes sociais por um tempo. “Eu sei a mulher incrível que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em ‘tretas’ que não são minhas… Quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar… Não durmo direito, parei a minha vida ‘pra’ ver o Guimê acontecer”, desabafou.

Na internet, espectadores estão cobrando que Boninho, o diretor do reality show, considere as atitudes de Mc Guimê e de Cara de Sapato, que forçou um beijo da mexicana, como assédio, e tome as medidas cabíveis de punição. A polêmica continua nas redes sociais.