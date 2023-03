Lexa desabafa após atitudes controversas de Guimê no BBB 23: ‘Não estou bem’

A esposa de MC Guimê, Lexa, usou as redes sociais para reagir a atitudes consideradas controversas do brother, durante a sua Festa do Líder, que ocorre na madrugada desta quinta-feira (16). O artista está sendo acusado de “assédio” após passar a mão na mexicana Dania Mendez, inclusive próximo à região traseira.

“Eu sei a mulher incrível que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em ‘tretas’ que não são minhas… Quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar… Não durmo direito, parei a minha vida ‘pra’ ver o Guimê acontecer”, iniciou o desabafo.



“Vou descansar, amanhã é um novo dia. Eu não estou bem… Preciso de um tempo ‘pra’ mim. Até logo… Não sei quando voltarei aqui”, concluiu a cantora.

Em diversos momentos da festa, Guimê foi flagrado passando a mão na participante do “La Casa de los Famosos”, Dania Mendez. Em certa ocasião, ela reage e tira a mão do artista. Ele também está sendo criticado por bater no bumbum de Bruna Griphao. Nas redes sociais, internautas apontaram “assédio” e cobram uma atitude do diretor do programa, Boninho.