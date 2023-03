Como foi a entrada de Dania Mendez no BBB 23? Veja a surpresa dos brothers

A mexicana Dania Mendez, do "La Casa de los Famosos", entrou na casa do BBB 23, na tarde de hoje, 15. Surpresa com a escolha, a participante que ainda está na disputa do prêmio no México, vai ter uma missão que só será informada aos brothers no domingo, 19.

Estavam na área externa Domitila e Gabriel. Ao lado do Big Fone estava Cezar Black, e no gramado estava Marvvila, Bruna e Aline.

Primeiro o Big Fone tocou, Cezar atendeu e uma voz falando mexicano deu o recado: "Dirija-se agora mesmo à porta de expulsão e aguarde uma surpresa".

Logo em seguida os demais brothers se juntaram a ele e Dania entrou pela porta principal da casa. e foi recebida pelos participantes.