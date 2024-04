Humberto Carrão e Mariana Goldfarb trocam beijos em samba

Se alguém quiser encontrar Humberto Carrão, é só ir atrás de um bom sambinha! Na última terça-feira (23), o ator foi visto com Mariana Goldfarb curtindo uma boa roda no bar Labuta, no Centro do Rio de Janeiro. Para além disso, eles estavam aos beijos no evento.

Como era feriado na capital fluminense, por conta do Dia de São Jorge, muitas pessoas comemoraram a data com samba.

Mesmo que Carrão e Goldfarb não tenham chegado juntos, o flerte entre eles rolou durante a festa. Eles foram vistos trocando carícias em um cantinho. Não se sabe se o affair começou dias antes ou durante um evento.

Porém, durante a festa um mulher, lançou uma cantada no ator: "Nossa, Carrão, fica comigo?".

"Não posso, estou enrolado com a Mariana", respondeu o golbal.