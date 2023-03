Antes do BBB 23, mexicana Danía Mendez protagonizou brigas e tretas em reality show

A influenciadora Danía Mendez, que virá ao Brasil cumprir uma “missão secreta” no BBB 23, segundo o apresentador Tadeu Schmidt, tem experiência em reality show. A participante do programa “La Casa de Los famosos”, ainda em curso no México, também fez parte do elenco de “Acapulco Shore”. Na ocasião, chegou a jogar uma garrafa em outra participante, ganhando assim a fama de “treteira” e explosiva.

Nas redes sociais, espectadores já imaginam o que pode ocorrer entre ela e os brothers e sisters do BBB 23 quando iniciar a participação. “Vai dar certo com o Alface, ele gosta de gritar com mulher, seria perfeito”, escreveu uma internauta em uma página na internet. “Eu amo a Dania kkkk. Ela vai balançar o BBB. Muita gente vai achar ela arrogante e tal, mas ela é babado”, disse outra.

Quem é Dania Mendez?

Dania Méndez, de 31 anos, também conhecida como "La Chingona", é uma famosa influenciadora e estrela de TV, que ganhou notoriedade após sua participação no popular reality show "Acapulco Shore" da MTV. Nascida em Ciudad Guzmán, Jalisco, em 6 de fevereiro de 1992, Dania é considerada uma das mais poderosas influenciadoras do México, especialmente na indústria artística.

