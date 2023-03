BBB 23: Jogo da Discórdia da semana é a ‘polêmica’ prova da ‘brincadeira do balde’

A noite desta segunda-feira (13) ficou marcada por ser realizado o Jogo da Discórdia do Big Brother Brasil 23. Mais uma vez os participantes que estão cheios de mágoas dos colegas de confinamento vão poder desabafar contra os rivais. O apresentador Tadeu Schmidt explicou aos brothers que a dinâmica de hoje é uma “velha conhecida”: a brincadeira do balde. Nesta semana, ele se chama "Tiro, Porrada e Bomba".

Tadeu conversou com os participantes e pediu para eles se dividissem em dois grupos, um de 7 e outro de 6 pessoas: o Grupo Amarelo; e o Azul. Cada grupo tem 8 pergaminhos com adjetivos. O "general" - Fred e Cezár Black foram os apontados - pegam os pergaminhos e o grupo escolhe a "melhor pessoa" com aquela característica. O acusador joga o balde no acusado e, o mesmo, tem 30 segundos para se defender. Confira os próximos passos da dinâmica:

MC Guimê, do Grupo Amarelo, jogou o balde com tinta amarela em Cézar Black ao apontá-lo como “influenciável”;

Gabriel Santana, do Grupo Azul, foi o acusador e apontou Fred como o "incoerente";

Fred Bruno, do Grupo Amarelo, jogou o balde com tinta em Domitila chamando-a de "arrogante";

Alface, do Grupo Azul, escolheu Larissa como "arrogante" e jogou balde com tinta na sister;

Fred Bruno, do Grupo Amarelo, acusou Alface de ser o "traídor";

Domitila, do Grupo Azul, foi a acusadora escolheu Fred Bruno como "manipulador" e jogou o balde com tinta no participante;

MC Guimê, do Grupo Amarelo, acusou Gabriel Santana como "manipulador". O funkeiro fez as ponderações pelo fato do ator ter "apontado" muitos colegas durante a dinâmica para serem nomeados com os adjetivos;

Sara Aline, do Grupo Azul, acusou Fred Bruno como "mentiroso" e pontou as atitudes do influenciador no jogo;

Larissa, do Grupo Amarelo, acusou Ricardo Alface de ser "insupotável". A sista jogou balde com tinta na cabeça do participante;

Cézar Black, do Grupo Azul, causou Fred Bruno como "traidor" e mencionou a exposição que o influenciador estava fazendo com os aliados do jogo que eram do seu mesmo grupo;

Fred Bruno, do Grupo Amarelo, acusou Gabriel Santana de ser "incoerente" e jogou o balde com tinta em cima do brother;

Ricardo Alface, do Grupo Azul, acusou Bruna Griphão como "covarde". Na justificativa, o brother afirmou que a sister sempre foge dos problemas e se mostra como "injustiçada" no jogo;

Bruna Griphão, do Grupo Amarelo, acusou Ricardo Alface de ser "covarde" devolvendo o adjetivo dado ao adversário de jogo;

Ricardo Alface, do Grupo Azul, acusou Cara de Sapato de ser "insuportável" e jogou o balde de tinta no participante.

Vale lembrar que, na edição do BBB 22, a mesma dinâmica resultou na expulsão de Maria, que bateu com um balde na cabeça de Natália Deodato.

Relembre: