A edição do BBB 22 deu uma guinada e está gerando polêmica entre o público. Na última segunda-feira (14), Maria acabou se exaltando e foi acusada de agressão contra Natália, no “Jogo da Discórdia”. Nesta terça-feira (15), a cantora e atriz foi expulsa do programa e, com a desclassificação, perde os benefícios previstos no contrato com a Rede Globo. Veja quanto dinheiro Maria perde ao ser expulsa do BBB 22:

Para entrar no Big Brother Brasil, os participantes assinam um contrato que garante vários benefícios semanais e mensais. Tanto os famosos, quanto os anônimos, recebem o mesmo valor de cachê durante o período que ficam na casa - que pode ser até três meses.

Quanto ganha um participante do BBB?

Até a edição 21 do BBB, cada participante recebia R$ 500 por semana. Além disso, por mês, eles ganhavam um salário mínimo de R$ 1.100 – valor correspondente ao tempo que durasse o contrato com a Globo. Alguns contratos poderiam durar, inclusive, até seis meses.

Quem vai para o paredão no BBB ganha mais dinheiro?

Cada participante que vai para o paredão também é remunerado. Todas as vezes que estava na berlinda, o brother ou sister ganhava R$ 1 mil por “sufoco” enfrentado. Por exemplo, se um participante encara 9 paredões, ele recebe R$ 9 mil, além dos valores semanais e mensais.

E, detalhe, esses valores eram pagos independentemente do prêmio máximo de R$ 1,5 milhão, além dos extras recebidos por meio de patrocinadores.

Quanto dinheiro Maria perde ao ser expulsa do BBB 22?

Se o participante desistir ou for expulso, perde todo valor acumulado. Ou seja, ao ser desclassificada do BBB 22, se os valores permanecem os mesmos da edição passada, Maria perde cerca de R$ 5 mil reais.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)