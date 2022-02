Maria é expulsa do BBB 22 após casos de agressão; entenda os detalhes

Horas após bater o balde na cabeça de Natalia, Maria deixa o Big Brother Brasil 22, na tarde desta terça-feira, 15. A expulsão ocorreu porque a sister bateu com o balde na cabeça da participante durante o úlimo Jogo da Discórdia.

Veja o vídeo do momento do anúncio da expulsão de Maria do BBB

Depois de Maria deixar a casa, o anúncio foi feito aos demais participantes por volta de 12h47. Inclusive, a cantora usou o raio-x de hoje para pedir desculpas e explicar o ocorrido.

Após a agressão, durante a madrugada de hoje, ela também pediu desculpas ao vivo e disse que o balde escorregou da sua mão, mas para Vinicius ela confessou sua agressividade. Ela conversou com a vítima também, para explicar o que ocorreu.

Quando o anúncio foi feito, Natália estava na cozinha da xepa, com Gustavo e Lucas. A vítima começou a chorar: “Estou em choque”. Gustavo e Lucas consolam a sister. “O balde não caiu da mão dela”, disse o Gustavo.

Em outra ocasião, Maria foi agressiva com Arthur e internautas já pediam a sua saída.

Sexo, agressões e beijo triplo: a trajetória de Maria no BBB 22

Durante a festa "Abravalândia", na madrugada da quinta-feira (3), Maria e Eliezer engataram um clima de romance no Big Brother Brasil 22. Começou com beijos e covnites seguidos de Maria para transar com Eliezer, que relutou. O casal virou o tema das conversas na festa até que Maria avisou Elizer que iria tomar banho. Foi a deixa para que os dois ficassem sozinhos. O sexo foi registrado pelas câmeras da casa.

Maria seguiu distribuindo amor pela casa e dias depois - já em outra festa da casa -, soltou um beijo daqueles em Linn da Quebrada, em uma cena que arrancou aplausos dos participantes.

Mas, quem muito ama acabou mostrando que também é explosiva com outros sentimentos. Em um Jogo da Discórdia quente onde os brothers estavam falando alto e colocando dedo na cara, Maria se deixou levar pela emoção e deu um tapa na testa de Arthur Aguiar ao colar uma placa de 'Jogo Sujo' no ator. O caso ganhou repercussão nas redes sociais já pedindo a expulsão da atriz.

Só que, no Jogo da Discórdia seguinte, Maria tinha quue apenas jogar água suja em Natália, mas acabou acertando o objeto na cabeça da morena. Aí, foi 'a gota d'água' para a paciência do público, que passou a cobrar a expulsão de Maria com mais força nas redes sociais. O resultado foi o adeus da atriz ao reality.