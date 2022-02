Agressão, Jogo da Discórdia e discussão: veja o que aconteceu no BBB ontem, segunda-feira (14/02)

A Rede Globo exibiu na noite de ontem, segunda-feira (14/02), um dia cheio de tensão pré eliminação dos emparedados da 22ª edição do BBB. O programa foi marcado pelo polêmico Jogo da Discórdia, muita discussão e uma possível agressão da sister Maria. Veja o que aconteceu.

VEJA MAIS

Conversas pós paredão marcam a madrugada de segunda-feira

Sisters conversam sobre o paredão de domingo. (Reprodução / Globo)

A noite dos brothers logo após o paredão foi repleto de conversas por todos os cantos da casa. Uma que chamou atenção do público foi entre Bárbara, Laís, Jade Picon e Brunna Gonçalves. "Ele foi em cada um dos nossos amigos para entrar na mente deles e agora nenhum deles consegue votar nele", disse Bárbara para as sisters sobre Arthur Aguiar. "Se a ideia dele era ir cantinho por cantinho para não receber votos, ele conseguiu", concordou Brunna Gonçalves. Mais tarde, já no quarto Lollipop, Laís entrou no quarto chorando afirmando que Arthur estava "jogando e sambando" no grupo, além de fazer a cabeça de todos. "Só falo isso: Cuidado. De verdade", alertou.

Outra conversa que tomou conta da casa foi entre Natália, Scooby, Paulo André, Douglas Silva e Gustavo, que conversavam sobre o jogo dos grupo. O surfista confessou que acha Linn da Quebrada uma boa jogadora, mas a design de unhas afirmou ter receio da sister. "A Linn, eu sinto um pouco de receio porque às vezes eu acho que ela não é leal. Eu estou falando sério", disse Natália.

Natália e Linn da Quebrada discutem a relação

Após ser escolhida pela casa para ir para o paredão, Natália passou a tentar descobrir de quem levou os seis votos que a deixou na berlinda. Em conversa com Linna e Jessilane, ela contabilizou cinco e perguntou para as amigas quem teria dado o último. "Eu acho que deve ter alguém no nosso quarto que talvez tenha votado", disse Linna, ouvindo da design de unhas. "Só se foi tu". A resposta não agradou a cantora, que reclamou dos coices desnecessários da amiga. "Em vários momentos que você tem me dado coices desnecessários. Eu tô te trazendo como eu estou me sentindo...", comentou. Natália interrompeu falando que estava no paredão e estava muito emotiva e exaltada, mas que não estava dando coices. O papo ficou mais acalorado e Natália ressaltou que Linna nem se quer lhe deu um abraço quando retornou da prova bate-volta.

Douglas Silva quer fechar aliança com Natália e Jessilane

Douglas Silva quer fazer alianças. (Reprodução / Globo)

Jessilane, Douglas e Natália passaram a traçar estratégias para começarem a 'jogar' no reality. O ator ressaltou que o paredão sempre continuará o mesmo, pois os participantes vão continuar votando nas mesmas pessoas [Natália, Jessilane e Douglas] e, por isso, era necessário juntar os votos para mudar um pouco o rumo do game. Logo depois, Jessilane saiu da conversa e o papo continuou entre Natália e Douglas, com Natália chegando a confessar que seu único receio era que Linna abrisse o jogo para o quarto Lollipop. "E não é só isso. A Linna influencia muito a Jessi. Agora, a gente tem que saber como convencer a Linna a estar com a gente", explicou Natália.

Queridômetro tem emojis polêmicos e brothers se revoltam

O queridômetro de segunda-feira teve nove emojis polêmicos dados por Larissa no seu primeiro dia oficial na casa. A repercussão foi tanta que sobrou até pra Gustavo, com muitos apontando que ele seria o autor da distribuição negativa. A pernambucana deu bomba para Arthur Aguiar, Douglas Silva, Jade Picon, Maria, Pedro Scooby e para Gustavo, uma planta para Laís e Lucas e uma carinha de raiva para Natália. A emparedada também ganhou coração partido de Laís e Vinícius e deu uma cobra para Arthur. A surpresa veio de Maria, que deu uma bomba para Eliezer, com quem vive um affair, mas recebeu um coração em troca. Após assistirem o feed na tela da sala, os brothers passaram a se questionar quem seria o autor dos emojis polêmicos. "Vi que o Gustavo já chegou dando planta, dando bomba em várias pessoas. Do nada. Só acho o seguinte: tem que ter cuidado", comentou Bárbara, sem saber que Larissa que enviou as bombas. Confira os torpedos:

Brunna Gonçalves para Bárbara: já deu tudo certo miga!! amo vc Vinicius para Larissa: Se a vida te der limões... pegue vodka, açúcar, gelo e faça uma caipiroska bem vindaaaaaaaaaa Eliezer para Larissa e Gustavo: sejam bem vindos Jessilane para Natália: confia. amo-te Eslovênia para Arthur Aguiar: Conte com meu coração!! Lucas para Eslovênia: Cuuuuuido!!! e muito Linn da Quebrada para Natália: to contigo, torcendo mtoo!! fica firme, ta tudo surtoo e com toda sorte sempre Laís para Bárbara: ESTOU COM VC NA TORCIDA, MIGA. SE DEUS QUISER VAI DAR CERTO. TE AMOOO

Jogo da Discórdia tem discussão e água suja

Natália levou quatro baldes de água suja. (Reprodução / Globo)

O Jogo da Discórdia de segunda-feira trouxe muita polêmica para o jogo e até mesmo uma possibilidade de expulsão. Na dinâmica, os confinados definiam seus adversários com as placas: se faz de vítima,arrogante, não tem palavra, zero à esquerda, fala muito e faz pouco, trapaceiro (a), fútil, interesseiro (a), sem carisma, fraco (a) no jogo, melhor de boca fechada, sem personalidade e desagradável. Os demais confinados tinham o direito de concordar com a acusação votando sim ou não. Caso a maioria fosse sim, o acusador jogava um balde de água suja na "vítima", se fosse não, o acusado tinha o direito de jogar a água no acusador. Veja como ficou:

Eslovênia deu a placa "melhor de boca fechada" para Natália Deodato; a maioria discordou; Gustavo deu a placa "não tem palavra" para Eslovênia Marques; a maioria discordou Jessilane deu a placa "não tem palavra" para Eslovênia Marques; a maioria discordou; Bárbara deu a placa "fala muito e faz pouco" para Gustavo Marsengo; a maioria discordou; Laís deu a placa "não tem palavra" Arthur; a maioria discordou Arthur Aguiar deu a placa "não tem palavra" para Jade Picon; a maioria discordou; Linn da Quebrada deu a placa "fútil" para Pedro Scooby; a maioria discordou; Tiago Abravanel deu a placa "se faz de vítima" para Natália Deodato; a maioria discordou; Natália deu a placa "fala muito e faz pouco" para Maria; a maioria discordou; Maria deu a placa "desagradável" para Natália; a maioria concordou; Vinicius deu a placa "arrogante" para Natália; a maioria concordou Eliezer deu a placa "arrogante" para Natália; a maioria concordou; Larissa deu a placa "sem personalidade" para Natália; a maioria discordou; Paulo André deu a placa "não tem palavra" para Linn da Quebrada; a maioria discordou; Jade Picon deu a placa "interesseiro" para Arthur Aguiar; a maioria concordou; Lucas deu a placa "fraco (a) no jogo" para Natália; a maioria discordou; Pedro Scooby deu a placa "arrogante" para Linn da Quebrada; a maioria discordou; Douglas Silva deu a placa "arrogante" para Linn da Quebrada; a maioria discordou; Brunna Gonçalves deu a placa "sem personalidade" para Natália; a maioria discordou;

Possível expulsão de Maria

Um dos momentos mais polêmicos do jogo foi a batida que Maria deu na cabeça de Natália quando todos discordaram da acusação da sister. Na internet, muitos passaram a pedir a expulsão da atriz do jogo e afirmaram que o ato foi uma agressão. Entenda a polêmica.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão)