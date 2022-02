‘Jogo da Discórdia’ movimentou a casa com água suja, balde na cabeça e troca de farpas

A segunda-feira (14) chegou e com ela o ‘Jogo da Discórdia’, dentro do Big Brother Brasil, BBB22. Para esta semana, a dinâmica foi inédita. Além dos participantes usarem as 13 placas disponíveis para demonstrar o que sentem em relação a outro Brother acusado, os demais participantes ficaram como plateia e puderam votar ‘sim‘ ou ‘não’ sobre a justificativa. Com a maioria ‘sim’, quem acusou joga água suja no acusado. Com a maioria ‘não’, o acusado retribuí a indicação com água suja.

O jogo começou com a pernambucana Eslo que acusou a Nathi com a placa ‘Melhor de boca fechada’. A sister disse que a Nathalia fala demais e é falsa, até sem perceber. Com apenas cinco votos, a acusação de Eslovênia foi fraca, segundo a plateia, e recebeu água na cabeça.

O Gustavo, que até ontem (13) estava na Casa de Vidro, selecionou a Eslo no jogo da discórdia com a placa ‘Não tem palavra’. Como justificativa, o brother disse que ela não cumpriu com o acordo de não votar em pipocas na primeira semana. Por oito votos, a plateia descordou do e Eslo jogou o segundo balde em Gustavo.

A Eslô também foi selecionada como acusada pela Jessi. Para ela, a sister também ‘Não tem palavra’, levando em consideração aos critérios de voto nos últimos paredões. Acusação perdeu com sete votos e Jessi ficou molhada por conta da dinâmica.

Em seguida, foi a vez da Bárbara. Ela usou a placa ‘fala muito e faz pouco’ em Gustavo. Como justificativa que era para ir devagar com as informações de fora da casa. A acusação perdeu por oito votos e a Bárbara foi ‘punida’ com balde d’agua na cabeça.

Lais escolheu Arthur para acusar como uma pessoa que ‘Não tem palavra’. A justificativa foi sobre a união de votos no paredão de ontem. A acusação perdeu por nove votos e Lais também foi punida com água gelada.

Arthur escolheu a Jade e continuou com a placa ‘Não tem palavra’, devido o voto da líder. Para o ator, Jade disse que não ia tê-lo como principal indicação e voltou atrás, um dia antes da convocação do paredão. Só seis pessoas da plateia do BBB votaram concordando e Arthur foi ‘punido’ com água suja.

Linn chamou o Scooby neste jogo da discórdia. A cantora usou a placa de ‘Fútil’, porque ele não está comprometido com o reality. “São brincadeiras que você se distraí e pra mim, isso é futilidade”, disse. Linn perdeu na votação e Scooby retribuiu a partida com água na cabeça.

Tiago Abravanel foi o próximo jogador e continuou com a Nathi para o jogo. O participante deu a placa ‘se faz de vítima’. Thiago perdeu à votação e a sister também compensou com água suja.

Na vez da Nathália, o jogo da discórdia seguiu com a Maria sendo puxada para a acusação. Segundo Nathi, a sister a desconsiderou como aliada e recebeu a placa ‘Fala muito e faz pouco’. A plateia não concordou e Maria, além da água, atingiu o balde na cabeça de Nathi. Tadeu Schmidt chegou a advertir Maria pela ação.

Maria então retribuiu à Nathi com ‘Desagradável’ por entender que ela destorce as palavras dos integrantes no jogo. Maria venceu a acusação e mais uma vez Nathi foi punida com água.

Viny convocou novamente a Nathi para uma acusação. O cearense deu a placa de 'Arrogante', por ela não saber lidar com os votos e a falta de empatia. Com 14 votos sim, Vinny venceu a acusação e despejou a água na sister.

E Nathi seguiu sendo puxada por outros brothers. Eli a considerou como ‘Arrogante’, porque a sister muda de personalidade quando está irritada ou é contrariada. Também 14 votos sim, o brother venceu a acusação. A nova integrante Larissa também considerou a Nathi como ‘Sem personalidade’. Mas a casa não entendeu o motivo da placa e disseram ‘não’ para a acusação. A acusada a retribuiu com água suja.

Paulo André (P.A) mudou a jogada e chamou a Linn para a acusação. O atleta disse que não consegue reaproximação com a cantora e por isso deu a placa ‘Não tem palavra’. A plateia não concordou e Linn jogou água em P.A.

A atual líder Jade também acionou o Arthur para o jogo. A placa foi de ‘interesseiro’ por conta de uma conversa em que Arthur pediu o anjo e por ter achado que a influencer não iria votar nele no paredão. A cada concordou e Arthur levou água suja na cabeça.

Lucas foi um dos que surpreenderam à noite. Acionou a amiga Nathi por ser ‘Fraco(a) no jogo’. A casa não concordou com Lucas e Nathi jogou água nele.

Scooby deu a placa de ‘Arrogante’ para a Linn. Declarou que ela se acha com grande jogadora e não protege as amigas. Assim como Scooby, o ator Douglas Silva também acusou Linn de ‘arrogante’ por chama-lo de ardiloso. Em ambas as situações, a casa descordou. Linn fez a punição em ambos.

Bruna encerrou o jogo selecionando a Nathi e deu a placa ‘sem personalidade’. Para a dançarina, ela seria uma possível chance em caso de contragolpe. A plateia não concordou com a Bruna e a sister também levou água na cabeça.