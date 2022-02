'Única pessoa que não está na reta é a Jade', dispara Bárbara no BBB22

A noite de formação de Paredão no BBB 22 tem movimentado a casa mais vigiada do Brasil. Nos preparativos, os brothers e sister só estão pensando no que vai acontecer logo mais. "A única pessoa que não está na reta é a Jade", diz Bábara, durante uma conversa no quarto Lollipop. Laís logo comenta: "E o DG, que vai ser imune".

Eles tentam adivinhar qual será o poder dos Anjos desta semana, e Tiago Abravanel pergunta: "Será que não vai ser autoimune?"

Bárbara acredita que não, mas Maria logo diz: "Eu não duvido de mais nada, não...". Laís, então, especula: "Estou achando que esses dois Anjos têm um super poder..."

