BBB 22: Luana Piovani conta porque não autorizou filhos em vídeo do anjo: 'Ninguém morre de saudade'

Luana Piovani explicou o motivo de não ter autorizado a participação dos filhos no vídeo de presente do anjo, que o pai deles, Pedro Scooby, deve receber dentro da casa do "Big Brother Brasil 22". O ex-marido da atriz é o anjo da semana junto a Paulo André, e um dos presentes recebidos pelos participantes nesse caso, é um vídeo com mensagens da família.

Luana Piovani virou assunto depois de dizer que não autorizou a participação dos filhos no vídeo. Neste domingo, 13, em seu perfil do Insatgram, ela explicou que o motivo é, principalmente, o período de autorização de imagem.

VEJA MAIS

"Seguinte, não vai ter imagem dos meus filhos no negócio do anjo aí, porque a autorização era praticamente vitalícia para mais umas cinco vidas, de utilizaçãode imagem mesmo se o Pedro saísse. E aí, gente, é o seguionte. Nunca me submeti a grande empresa, não é verdade? Não vou agora submeter os meus filhos. Estou fazendo meu papel maravilhoso de mãe, que aliás, é o meu melhor papel, protegendo os meus filhos", explicou Luana Piovani.