Scooby afirma que já bateu na cara do filho; motivo seria 'repreensão'; vídeo

Na área externa da casa do Big Brother Brasil, BBB 22, em conversa com Jade e Douglas Silva, Pedro Scooby diz ter batido no filho mais velho, de nove anos, no rosto. A justificativa do surfista pela agressão ao Dom, filho também de Luana Piovani, foi o repreender por uma "resposta atravessada". A atitude do pai de dom, inclusive, fez com que inchasse os lábios do garoto. O comentário repercutiu nas redes.

Veja o vídeo da conversa dos brothers:

A atitude, que para o scooby 'resolveu' a situação, pode deixar marcas nas crianças. Há um limite de proteção que é rompido entre pai e filho e gera problemas de confiança na criança. A violência pode gerar dificuldades emocionais futuras.

Para a educadora parental e pedagoga, Maya Eigenmann, em entrevista para Universa UOL, situações como a comentada por Scooby não são educativas em nenhum contexto. "A criança é um ser humano em desenvolvimento, tem comportamentos inadequados justamente por causa da idade. Por que castigaríamos alguém por isso?", defende. "É como se estivéssemos diante de uma pessoa com menos habilidades emocionais e a tratássemos pior por ser assim".



A especialista reforça que a violência pode gerar dificuldades emocionais futuras na vida de quem apanhou. E, para ela, a tese de que "quando podia bater, era melhor" já teve seu tempo expirado.