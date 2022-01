BBB 22: Pedro Scooby diz que dever de casa serve para punir crianças

Durante uma conversa com os confinados da casa do Big Brother Brasil, Pedro Scooby, integrante do grupo camarote, desabafou sobre o sistema de educação que envia dever de casa para as crianças, mesmo depois de horas na escola. A fala do surfista viralizou na internet, com muitos fazendo meme e outros se opondo ao posicionamento do atleta.

VEJA MAIS

"O cara que criou o dever de casa criou para punir as crianças e a gente segue achando isso normal", declarou Scooby, que tem filhos com a atriz Luana Piovani. Em outro momento, o confinado se opõe novamente às lições e volta a desabafar com Jessilane. "O moleque passa o dia inteiro na escola e chega em casa tem que fazer dever de casa? Faça na escola, que a professora se programe para fazer na escola, se não ele passa de segunda até sexta-feira fazendo dever de casa", ressaltou.

Pedro Scooby já criticava o dever de casa antes do confinamento

Antes mesmo de entrar na casa mais vigiada do Brasil, Pedro Scooby já havia se pronunciado contra o dever de casa enviado aos seus filhos, revelando uma certa dificuldade em ajudá-los.

"A escola tem que mudar, tem que evoluir, tem que preparar a criança para um mundo que é diferente de 20, 30, 50 anos atrás. Tem outras coisas que são tão importantes quanto estudar, que a criança precisa explorar também, como arte, esporte e várias outras", defendeu ele na época.

Repercussão na internet

Apesar da fala do surfista ter dividido opiniões, a maioria dos internautas aproveitou para fazer memes. Confira: