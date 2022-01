Imunidade, flerte e combinação de votos: veja o que rolou no BBB ontem, quarta-feira (19/01)

A Rede Globo exibiu na noite de ontem, quarta-feira (19/01), mais um dia dos confinados da 22ª edição do Big Brother Brasil. Boa parte da tarde foi baseada na recuperação dos brothers da prova de resistência, além de combinações de votos, flertes e especulações de um possível paredão. Já no programa ao vivo, Bárbara e Laís tiveram sua imunidade consagrada. Veja o que rolou.

Laís e Bárbara ganham prova valendo imunidade

Laís e Bárbara ganham prova de resistência valendo imunidade. (Reprodução / Globo)

O fim da prova de resistência em dupla valendo imunidade, que consagrou Laís e Bárbara como vitoriosas, marcou a manhã de quarta-feira na casa mais vigiada do Brasil. Foram mais de 12 horas de desafio entre os brothers, com Luciano e Lucas chegando na final ao lado da dupla de sisters. As meninas se saíram melhor e além de ganharem a imunidade, levaram para casa R$ 10 mil em compras nas Lojas Americanas.

Natália revela que não interage com Bárbara

Em conversa com Vinicius no banheiro da casa, Natália confessou que tem certeza que Bárbara não foi com a sua cara. "Tem uma pessoa que eu tenho certeza que não foi com a minha cara. Pela forma dela", disse ela. Confuso, Vinicius disse acreditar que esse era o jeito da sister, mais quieta. “Ela gosta muito de dar uma resposta nos outros, qualquer hora ela vai levar uma", rebateu Natália no diálogo.

Eslovênia já tem opção de voto para o paredão

Eslovênia vai votar em alguém que a "energia não bateu". (Reprodução / Globo)

Durante a tarde, a Eslovênia surpreendeu Douglas Souza e Rodrigo ao afirmar que já tinha uma opção de voto. "Eu tinha porque sou muito de sentir, eu senti algo e pensei 'opa', mas ao mesmo tempo sou de desconstruir. É o que tá rolando: está desconstruindo aquele sentimento que não foi legal. Isso é o que eu mais gosto. Mas ainda assim, não tem outras pessoas que tenham algum tipo de argumento maior do que esse", revelou ela.

Jessilane quer votar em brother que a atrapalha

Em um papo com Brunna, Lucas e Paulo André, Jessilane revelou que vai votar em Vinicius. "Eu vou votar em Vinícius porque Vinícius está me atrapalhando a jogar", disse ela, que acredita ter tomado uma punição por causa do brother. Não se sabe se a sister falou brincando sobre o suposto voto, mas internautas especulam que sim.

Paulo André e Maria flertavam antes do confinamento

Paula André e Maria flertavam antes do BBB. (Reprodução / Globo)

Indo para um papo de pegação, Maria revelou para os brothers que já deu em cima de Paulo André antes do confinamento. "Assim, eu só não dei em cima de você explicitamente porque achei que você era casado, aí eu ficava ali só olhando, tava na minha lista lá fora", confessou a atriz. Ao ser indagado por Natália se rolaria algo com a sister, o atleta respondeu. "Vamos sentir o momento", logo sendo rebatido por Maria. "Agora ou mais tarde?".

Bárbara não vai votar em ninguém do grupo pipoca

Conversando na área externa da casa do BBB, Bárbara revelou para Rodrigo que não vai votar em ninguém do grupo pipoca, mesmo sendo mais fácil. "Mais fácil, por proximidade, votar em alguém do Pipoca. Mas não vou fazer isso. Me coloco no lugar das outras pessoas. Todo mundo merece mais uma chance. Não vou votar em alguém do Pipoca de jeito nenhum", confessou. A sister ainda pontuou que é muito difícil votar em alguém do camarote, mas a pessoa que menos conversa é Douglas, mesmo achando ele muito legal.

Natália e Lucas comentam sobre Bárbara

Natália e Lucas conversaram a noite toda. (Reprodução / Globo)

Natália e Lucas passaram boa parte da noite conversando pelos cantos da casa e o alvo do papo foi a sister Bárbara. "Ela é muito bonita, acho ela linda", comentou Natália, mas o brother discordou. "Cara, vou te ser bem sincero... Sabe quando você pega... eu acho que é ranço. Pode vir pintada de ouro, não acho ela bonita", revelou Lucas. Natália, então, afirmou que Bárbara não tinha carisma e era "sem sal". Mais cedo, a dupla chegou a conversar sobre uma sister "muito esnobe" e Lucas chegou a avaliar que, quanto mais Rodrigo se aproximava de Bárbara, mais ele tinha vontade de se afastar do paulista.

(Estágiaria Paula Figueiredo, sob supervisão de Heloá Canali)