Jessilane, do ‘BBB 22’, revela que vai votar em Vinicius: ‘Está me atrapalhando a jogar’

A professora de biologia Jessilane, do ‘BBB 22’, afirmou que já tem em quem votar no primeiro paredão do programa, que deve ocorrer no próximo domingo (23). Em conversa com Brunna Gonçalves, Lucas e Paulo André Camilo, na área externa da casa, na tarde desta quarta-feira (19), a sister confessou que Vinicius está na sua mira.

“Eu vou votar no Vinicius, porque ele está me atrapalhando a jogar”, disparou. Em seguida, ela explicou que teria se irritado com o brother após uma punição que sofreu por causa dele.

“Fui ser simpática e me lasquei. Nossa, que ódio”, complementou.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão de Ádna Figueira)