BBB 22: Veja quem tem chances de vencer as provas do líder e anjo, segundo o Tarot

O "Big Brother Brasil 22" está bombando e despertando a curiosidade do público sobre todos os detalhes a respeito dos participantes. E para entender melhor o desempenho e tendências de sucesso ou fracasso dos brothers, dentro da casa mais vigiada do Brasil, veja quem tem mais chances de vencer as provas do líder e anjo, de acordo com a análise do tarot do ano e da vida dos confinados.

VEJA MAIS

As competições para garantir mais uma semana de imunidade ou para conseguir faturar os prêmios do programa sempre movimentam os participantes.

VEJA MAIS

Todas as semanas, alianças são formadas ou quebradas devido a rivalidade dentro da casa. Se você está curioso para ver se seu brother - ou grupo - favorito está entre os mais prováveis para ganhar as disputas na casa, veja a lista a seguir:

Quais participantes podem ganhar mais lideranças no “BBB 22”?

Laís Luciano Jessilane Eliezer Eslovênia Natália Vinicius Brunna Gonçalves Paulo André Maria Douglas Silva Linn da Quebrada Naiara

Quem são os brothers que podem ganhar mais anjos?

Maria Natália Laís Naiara Linn da Quebrada Jessilane Eslovênia Vinicius Luciano Brunna Gonçalves Paulo André Douglas Silva Eliezer

Quais os participantes que podem ganhar mais prêmios na casa?

Brunna Gonçalves Linn da Quebrada Luciano Eslovênia Eliezer Natália Vinicius Naiara Paulo André Maria Douglas Silva Laís Jessilane

(Estagiária Maíza Santos, sob supervisão da editora web Vanessa Pinheiro)