Tarot do mês de Janeiro de 2022 traz otimismo e abertura a novos ciclos

Bem vindo, 2022! Olá, Janeiro! Pode dar os parabéns aos capricornianos e aquarianos. E o tarot do mês vem com muita luz: O Louco. O arcano tem como energia geral o otimismo e abertura a novos ciclos nesse início de ano. O momento favorece a vontade de se aventurar em novos projetos e relações, em realizar mudanças bruscas. É importante ter atenção e uma dose de planejamento para garantir que os resultados sejam positivos. Há desejo de realizar mudança de endereço ou pequenas viagens.

Carreira: o arcano revela muita criatividade e vontade de colocar novas ideias em prática, de cometer riscos e inovar, seja com o emprego atual ou na busca de novas oportunidades. Nas finanças, o alerta é para ter cuidado com os gastos inconsequentes. Há abertura a novos estudos e cursos para criar boas oportunidades financeiras até o segundo semestre do ano.

Carta o Louco (Alynne Cid/O Liberal)

Amor: o arcano pode simbolizar o retorno do entusiasmo do início de namoro ou casamento. Para relações complicadas pode revelar uma vontade de mudar ou sair da relação. Para os solteiros, há vontade de criar novas amizades e romances sem compromisso de longo prazo.

Saúde: a carta indica muita vitalidade e disposição física e mental. Espiritualmente, o arcano busca ampliar horizontes sobre o sentido da vida com fé e otimismo. Pergunte-se: como posso experimentar novos ciclos?

A carta O Louco reforça a energia dos signos da Terra: Touro, Virgem e Capricórnio. Os chakras Básico (circulação, estrutura óssea e sistema excretor, coragem e segurança) e o frontal (visão, sistema nervoso, imaginação, concentração e intuição), e as cores vermelha e índigo, bem como o Louro e a Lavanda reforçam a energia de abundância e alegria.

Confira as cartas específicas para cada signo:

Áries: Ás de Copas traz motivação emocional para iniciar algo novo e obter reconhecimento nas relações ou na carreira. Cuidado apenas com o excesso de idealização.

Touro: O Imperador traz energia de confiança, liderança e objetividade para aproveitar as boas oportunidades de carreira e relacionamentos que chegam no mês.

Gêmeos: 7 de Espadas alerta para se preservar, guardar segredos importantes e ter cuidado com fofocas e pessoas falsas que podem tentar interferir na sua prosperidade. Pede sagacidade, racionalidade e objetividade nos planos de início do ano.

Câncer: 7 de Ouros mostra boas chances de prosperar, desde que faça uma boa reflexão sobre suas atitudes e metas nos projetos neste início de ano.

Leão: 5 de Copas mostra que é hora de superar medos e mágoas para enfim, harmonizar e desfrutar melhor das relações e arriscar mais na carreira. Busque apoio de pessoas queridas se houver sobrecarga emocional ou de trabalho.

Virgem: 8 de Ouros traz energia de dedicação para se alcançar seus objetivos, podendo já receber os primeiros sinais de sucesso. Continue se dedicando!

Libra: Cavaleiro de Ouros traz muita dedicação e persistência em se realizar com projetos pessoais ou relações maduras que tragam estabilidade e durabilidade.

Escorpião: Os Amantes pedem foco no que o coração quer diante de dúvidas e tomada de decisões sobre boas oportunidades surgindo no amor ou na carreira. Foco no diálogo e busca de harmonia e conciliação de interesses.

Sagitário: Rainha de Copas abre espaço para desenvolver a intuição e harmonia emocional de forma madura nas relações pessoais e de trabalho. Seu coração e alma serão seus guias em seus projetos e atividades do mês.

Capricórnio: O Diabo orienta a aceitar sua autenticidade em qualidades e defeitos, para evitar medos de julgamentos e riscos de cair em vícios e manipulações. Desenvolva suas ambições sem culpa, mas com responsabilidade.

Aquário: 4 de Espadas traz energia de descanso e reavaliação de prioridades, liberação de sobrecargas para renovar a disposição para os projetos nos próximos meses.

Peixes: A Força traz disposição e estratégia para trazer novas conquistas. Cuidado com atitudes impulsivas, pense bem antes de agir. Paixão aflorada para novas relações ou projetos.